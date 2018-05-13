虎牙纽交所上市：开盘价15.5美元 较发行价上涨29%

科技传媒网讯 网易科技新闻5月11日消息，游戏直播平台虎牙直播在纽约证券交易所（NYSE）挂牌上市，股票代码“HUYA”，开盘价15.5美元，较12美元的发行价上涨29.17%。

据悉虎牙直播今日在纽交所上市，交易代码为HUYA。虎牙发行价为12美元/每股，将通过首次公开募股估计1.8亿美元资金。如果承销商执行225万股美国存托凭证超额配售，最高募集到2.07亿美元资金。

虎牙在招股说明书中表示，该公司将把募集到的资金主要用于扩产和增强产品和服务，并用于营运资金和其他企业用户。此外，虎牙还将会把部分资金用于收购业务、产品、服务和技术。虎牙的股票交易代码为“HUYA”。投资银行瑞士信贷、高盛和瑞银集团担任虎牙首次公开募股的联席主承销商。

虎牙直播在2017年第四季度率先盈利，归属于虎牙的净利润达497.8万元，虎牙表示这也是国内首家公开财报宣布实现盈利的游戏直播公司。据招股书显示，2018年第一季度，虎牙净利润达到人民币3140万元，净利润环比增长达531%，在较去年同期的净亏损4170万元实现扭亏。上市之前（3月8日），虎牙获腾讯独家投资4.6亿美元（约合28亿元人民币）。

虎牙直播CEO董荣杰在采访中表示，"虎牙已从亏损进入到正常盈利阶段，也说明游戏直播用户到了一定规模，随着带宽发展CDN费用的下调，整个游戏行业到了利润竞争阶段。"他表示，从2018年开始，直播行业将进入一个利润的竞争阶段。

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