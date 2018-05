沃尔玛收购Flipkart背后:将与亚马逊阿里决战电商

(原标题:Walmart's Flipkart deal will test the limits of Amazon’s global empire)

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月12日消息,《连线》网站撰文称,沃尔玛对印度领先电商公司Flipkart的收购,将会对亚马逊的全球帝国构成挑战。电商大战场并不是美国,也不是中国,而是印度。在那里,亚马逊、阿里巴巴和沃尔玛将要展开一番激烈的争斗。

以下是文章主要内容:

5双袜子,某种品牌的洗衣粉,一款新的相机镜头,还有——某种很可爱的新款婴儿睡衣。这些都是亚马逊推荐你购买的商品,亚马逊的可点击性和推荐引擎的威力在于:在许多西方国家,人们已经习惯于在沙发上或者在被困在拥挤的火车上的时候,点击几下就能买到(几乎)所有的东西。

对于亚马逊在美国、英国、德国和日本等主要市场的忠实顾客而言,在杰夫·贝索斯(Jeff Bezos)的领导下,这家电子商务公司看上去就像一个所向披靡、不断快速扩张的零售巨头,玩具反斗城(Toys “R” Us)、巴诺(Barnes & Noble)等大公司要么成了它的刀下亡魂,要么因为它的存在而举步维艰。这家由数据驱动的电子商务零售商已经成功打入了一个又一个的垂直领域,从食品到美容产品,甚至服装。服装是最新一个它想要重塑的产业,其计划包括推出自有品牌的服装系列。去年12月,亚马逊净销售额较2016年同期的437亿美元增长38%,达到605亿美元。

即便是全球最大的实体零售商沃尔玛,也一直战战兢兢。沃尔玛在2015年才进军电商领域,当时它收购了中国电商企业一号店,一年后又将其卖给了京东,获得了京东的股权,同时在美国收购了Jet.com。目前沃尔玛和亚马逊正上演一场零售大战。如今,这场大战的战火似乎已经蔓延到美国以外的地区;沃尔玛在贝佐斯的鼻子底下抢购了印度领先的在线零售商Flipkart。“对沃尔玛来说,这既是具有侵略性的一步,也是一种防御性举措。”Mintel公司高级零售分析师尼克·卡罗尔(Nick Carroll)指出,“近年来,由于亚马逊在美国在线零售市场变得很有统治力,沃尔玛显然深受其害,如今它明显要在其他市场上防范这一情况。”

沃尔玛将希望这笔投资不仅仅带来安慰,因为这家全球第一大公司(在员工人数方面,拥有220万员工)在国际市场的表现并不理想。“沃尔玛刚刚卖掉了阿斯达(ASDA),后者可能是它在国际市场最大的成功,它在墨西哥有腐败丑闻,即使在亚洲,它也没有多大的影响力。”市场研究机构Forrester Research的电子商务分析师苏查里塔·科达利(Sucharita Kodali)表示,“对于像沃尔玛这样的公司来说,如果他们希望对市场产生重大影响,他们就必须收购排在市场第一的公司。”

那会对亚马逊产生何种影响呢?这家公司自2013年以来一直在印度大举投资,试图征服该全球人口第二多的国家:零售业分析师们认为印度是“新的中国”,对于亚马逊而言,在没能在中国市场有所作为以后,在印度取得成功变得尤为重要。

贝索斯的中国冒险始于2004年,当时他买下了中国最大的网上书商卓越网(Joyo)。2011年,该网站更名为“亚马逊中国”,但它并没能取得增长,现在仅仅占据中国庞大的电商市场0.8%的份额。这或许无关紧要,只不过中国是零售业快速增长的国家。中国大约有13.8亿人口,电商市场颇为发达;市场研究公司尼尔森(Nielsen)的数据显示,该市场的年增长率达到53%左右。

亚马逊失败的原因在于:中国有很多本土巨头,从阿里巴巴,到京东、苏宁等等。今年1月,阿里巴巴市值达到5270亿美元,跻身全球市值最高的十家企业的行列。去年,约有5.15亿消费者曾在它的零售市场购物。更让亚马逊担忧的是,阿里巴巴目前已经在200多个国家开展业务;就在本周,它又宣布了另一项交易:收购南亚电子商务平台Daraz,该公司的业务覆盖巴基斯坦、孟加拉国、缅甸、斯里兰卡和尼泊尔等地区。

卡罗尔说,尽管亚马逊在中国起步较早,但它实际上“很晚才加入派对”——主要因为它直到去年才在当地推出了它的重要营销工具——Prime会员服务。他表示,“亚马逊在中国有进行过尝试,但就像其他的西方企业一样——比如Uber——它一直没能占据重要的市场地位。”有意思的是,全球各地有许多的亚马逊消费者实际上都在购买来源自阿里巴巴平台的产品,尽管他们并不知情。亚马逊上的许多产品都是通过本地的平台来销售的,而阿里巴巴就是其中之一。“该公司在这方面有一定的影响力。”卡罗尔说。

因此,他指出,如果说中国是亚马逊无力回天的一个市场,那么印度“很可能是下一个最具吸引力的市场,毕竟该地区的零售市场和发展有着很大的潜力,尤其是在在线市场。”对于印度,亚马逊绝对“不想像在中国那样错失良机。”

印度的网上零售是一种新出现的现象,拥有巨大的发展潜力。亚马逊于2013年进入印度,在短短几年的时间里,它成功抢占了三分之一的市场份额。目前,亚马逊位居市场第二,本土竞争对手Flipkart领跑。“Flipkart拥有先发优势,发展过程中也收购了一些其他处于增长的网站。”卡罗尔说道。让亚马逊担忧的是,在极其重要且快速增长的移动购物市场,亚马逊仅排在第三,位居Flipkart和Snapdeal之后。

科达利指出,现在,沃尔玛已经抢走了Flipkart,也将对后者进行大力投资,因此亚马逊在印度取胜的难度将会大很多。在没有Flipkart的情况下,贝索斯的巨兽将不得不继续向其子公司注入资金,试图击败当地的市场领先者——“因为他们现在有了一个强大的竞争对手,这个竞争对手财力雄厚,而且同样很想要拿下这个市场”。

对Flipkart的收购并不是小打小闹的交易。沃尔玛是世界上最大的实体零售商之一,拥有强大的采购能力和技术基础;另一方面,Flipkart是由两名前亚马逊员工共同组建的印度本土公司。“这个组合可能会变成一家非常强大的零售商,”卡罗尔说,“它将得到一家财力雄厚的企业的支持,所获得的投资很可能将类似于亚马逊目前在印度的投资规模。”到目前为止,据悉亚马逊已经在这个国家投资了50亿美元。这一次,阿里巴巴是后来者。它向印度的数字支付公司Paytm投资了5亿美元。

亚马逊错过的不仅仅是中国的消费者。阿里巴巴正在将触角伸向印尼、马来西亚等东南亚国家,那些国家每年都有数十万户家庭加入中产阶级行列,他们也常常使用智能手机在网上购物。当然,亚马逊仍在西方发达国家占据主导地位,尤其是在美国本土,它有将近60%的销售额来自本土市场。该公司成立不到25年,在零售行业中仍然是一家相当年轻的企业;难怪许多人认为它非常成功。“零售商的国际扩张历史充斥着失败案例——就在英国,乐购(Tesco)、Sainsbury’s、玛莎百货(M&S)和其他许多公司的扩张都失败了。”科达利说。

亚马逊享有很多的有利因素。Forrester Research最近的一项调查显示,印度人实际上更喜欢亚马逊的体验,而不是Flipkart。卡洛尔指出,今年早些时候印度的外国直接投资(FDI)法规的变化可能会加速对零售业的投资——因此亚马逊在当地有着巨大的发展潜力。同样值得一提的是,亚马逊的大部分电商交易不是基于实体商品,而是基于数字下载。“印度人痴迷于电影和音乐,按人均计算,他们的电影和音乐消费比世界上其他任何国家都要高。”科达利说,“亚马逊处在迎合这一需求的有利位置,因为那是他们擅长的领域。该领域可能会有巨大的机会。”

沃尔玛、亚马逊和阿里巴巴之间的竞争,不仅是争夺市场份额,还是争夺增长机会。阿里巴巴有中国这一庞大且快速增长的市场作为大本营,因此拥有相当充足的弹药扩张到众多其他的新兴市场。沃尔玛希望其对Flipkart的收购能让它在一个高速增长的经济体中站稳脚跟。与此同时,亚马逊知道,如果它想要保持自己作为一家快速增长公司的业绩记录,它必须要在发达市场大本营以外取得突破。印度将会是第一个见证谁能够真正戴上在线零售皇冠的测试市场。(乐邦)

