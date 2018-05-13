高效光伏让“河南最远的县”离小康不再远

高效光伏精准光伏，让商城人民尝到了甜头，每年千万以上的扶贫收益让贫困户笑开了花。从地理距离上看，商城离河南中心“最远”，但光伏扶贫让老百姓离小康很近。

在河南省东南隅，有这样一座青山绿水的小县城――商城县。楚头吴尾，中原文化与荆楚文化、吴越文化在这里碰撞交融，灵山秀水和诗意田园在这里相映成趣；这里还是英雄辈出之地，是著名的将军故里、革命摇篮。

由于地处偏远，商城被称作“离河南省最远的县”。商城还是全国扶贫开发重点县，如何带快速实现脱贫致富奔小康，是摆在商城人民面前的现实问题。幸运的是，高效光伏扶贫电站的引进，让商城人民找到了问题的“答案”。

高效光伏精准光伏，让商城人民尝到了甜头，每年千万以上的扶贫收益让贫困户笑开了花。从地理距离上看，商城离河南中心“最远”，但光伏扶贫让老百姓离小康很近。

商城县光伏扶贫电站

扶贫初心：让阳光带来“金山银山”

由于历史和地理的原因，商城县脱贫攻坚任务艰巨。2016年初，商城县建档立卡的贫困村74个，贫困户19499户，贫困人口55763人，贫困发生率8．36％。想要在2018年脱贫摘帽，期间就要完成110个贫困村、7．74万贫困人口的脱贫任务。

这样的数据十分庞大，商城政府领导想了很多的脱贫办法，如帮助农民种植中药材，发展养殖业，开发乡村旅游等等，但是那些无劳动能力的贫困户怎么办呢？他们要怎样才能拿到长期又稳定的收益呢？所以想要实现全面脱贫，还得找一条更符合商城的精准扶贫路子。

2015年，国务院扶贫办确定实施＂十大精准扶贫工程＂，商城县看到了“让太阳公公帮忙”这条路――光伏扶贫，商城县要让阳光为广大贫困户带来“金山银山”。

其实按光照条件来看，商城县属于三类地区，光照资源一般，并且商城县是河南省第一个尝试做光伏扶贫电站的，是国家能源局的第一个试点县，没有可借鉴的光伏扶贫经验，当光伏扶贫时思路提出时，免不了遭到部分人的质疑和争议。

为打消村内贫困户们的疑虑，切实做好贫困户的扶贫工作，商城县扶贫办副主任洪金先买来各种书籍从零开始学习，不断的摸索、请教、对比，一心一意要将扶贫做成放心工程，确保老百姓能够稳定获得长达25年的收益。

在2016年，商城县的第一个扶贫电站建成，这个电站用的是多晶组件，当时看着发电数据时还算可以，这证明了光伏扶贫这条路的可行的。但是，洪金先并不满足，他问自己：还能不能有更高收益？

后来，通过看书学习和市场考察，洪金先了解到单晶发电效率更高。后来，当真正换上高效单晶产品以后，每天的发电数据对比确实非常明显，高效单晶产品的转换率比之前的多晶组件要高得多，这让洪金先非常惊喜。

“通过对比，我们发现一线厂家隆基乐叶的单晶组件与一线品牌逆变器的配合发电效率高，多发电明显，选择高效单晶组件是我们的扶贫工作顺利开展的重要举措。所以我们的后期光伏产品采购时对组件及逆变器均指定务必是符合领跑者标准的一线厂家的产品。”洪金先说道。

幸福花开：高标准、高投入带来高收益

高效光伏电站助力，让商城县找到了精准扶贫的“金钥匙”，光伏扶贫在这片大地上迅速铺开。

目前，商城已经全部建成并且实现正常并网发电的电站有138座，其中：60千瓦电站111座（含试点电站1座），180千瓦电站3座，100千瓦扶贫搬迁村级光伏电站24座。所有的光伏电站，都以高标准建设，无论是在光伏组件、逆变器还是支架电缆的选择上都选用行业领先品牌，并进行高标准运维管理，确保扶贫工作的高效开展。

据洪金先介绍，在最新建成的110个光伏电站使用的全是全国光伏领跑者计划中一线品牌的单晶组件，特别是搬迁户扶贫电站光伏板全部使用全球领先的厂商隆基乐叶高效单晶组件，重要光伏电站组件逆变器全部使用一线品牌逆变器，为的是保证电站长久稳定高效运行。

这样的高标准、高投入，确保了所有电站的高效运行，最终换来的是老百姓的高收益。

从已经建成电站运行情况看，一个60千瓦村级电站每年可有7到9万的发电收入，其中有36000元作为贫困户专项扶贫收益资金，余下收入扣除相应税金、运维费用、土地租金后，每村每年还会有3至5万元的集体经济收入。

在商城县田湾村，记者见到了村里的五保户楚德江。问起光伏扶贫收入，今年70岁的楚大爷开心地说：“光伏发电每年分红3000元，加上五保每年4000多元和老伴儿的低保等收入，一年有8000多元的收入。”

楚德江接受采访

今年72岁的商城县新桥村村民杨永祥老人也深有同感，他说：“多亏了党和国家的好政策，有了光伏扶贫收入，现在日子比以前好了，生活也有了盼头。”

高效光伏电站的建设运营，将给贫困户和贫困村带来25年的稳定收入，确保了扶贫工作的长效、实效，助推村集体经济健康发展，助力全县打赢脱贫攻坚战。商城县的扶贫实践，走出了一条精准扶贫的新路，对于河南乃至全国的扶贫工作都要现实的借鉴意义。高效光伏电站，正让贫困地区遍地开满幸福之花。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214506-1.html

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