河北承德：清洁能源让城市更风光

站在山上眺望，一排排新能源板整齐地铺设在支架上，在阳光下熠熠生辉，好似湛蓝色的海洋在尽情吸收着温暖的阳光。这是滦平伟源矿业依托闭库尾矿库成立的捷通

河北承德市将清洁能源产业列入十大绿色产业之一着力打造，按照“适度布局火电、有序发展风电、重点实施光伏发电、大力开发水电、全力争取核电，积极推进生物质能、天然气等综合开发利用，加快装备制造和技术研发中心建设”的总体发展思路，加大能源结构调整力度

“大风刮黄金、河水淌白银、阳光洒珍珠、温泉似宝盆……”

地处燕山山脉和内蒙古高原连接地带的河北承德市，在发展清洁能源产业方面，具有得天独厚的资源优势。承德市委书记周仲明表示，作为全国新能源示范市，承德市要立足自身优势，加快发展清洁能源产业，为促进全市生态优先、绿色发展发挥更大作用。

清洁能源产业风生水起

碧空如洗，白云飘飘，令人神清气爽。无论是久居承德的市民，还是到此旅游观光的游客，都惬意地享受着蓝天白云。记者从承德市环保局获悉，截至2017年，市区空气质量二级以上天数达291天，较2016年增加16天。

近年来，承德按照“适度布局火电、有序发展风电、重点实施光伏发电、大力开发水电、全力争取核电，积极推进生物质能、天然气等综合开发利用，加快装备制造和技术研发中心建设”的总体发展思路，加大能源结构调整力度。

截至今年1月份，承德清洁能源电力装机已达481．54万千瓦，全市累计发电量82．84亿千瓦时，分别占全市电力总装机和发电量的72．41％和62％。这意味着承德清洁能源发电量已在全部能源结构中占据主角位置。

承德推广新能源公交车使用，实现了全市黄标车清零。目前，全市已有511辆新能源公交车运营，并规定新增公交车全部使用清洁能源车。预计到2020年，全市将建设标准模块化充电站16座，充电桩470台（套）并投入使用。

与此同时，承德市稳步开发地热资源。全市已探明地热温泉点12处，开发地热利用项目7处，浅层地源热泵供暖面积达到301万平方米，污水源热能供暖面积达到12万多平方米，满足了部分企事业单位及市民的生产、生活需求，开启了绿色能源供热时代。

每天都到广场锻炼身体的刘大爷感慨地说：“现在承德的天气越来越好，空气呼吸起来特别舒服。”

据承德市发改委负责同志介绍，目前承德正全力建设国家级可再生能源产业基地和清洁能源示范市、环首都地区清洁能源输送基地和首都生态屏障。到2020年，承德全市可再生能源电力装机将达到1192万千瓦，发电量约达241亿千瓦时。

转型升级发展绿色产业

站在山上眺望，一排排新能源板整齐地铺设在支架上，在阳光下熠熠生辉，好似湛蓝色的海洋在尽情吸收着温暖的阳光。这是滦平伟源矿业依托闭库尾矿库成立的捷通光伏发电有限公司项目。

承德是资源型城市，曾占据“半壁江山”的矿业能否实现产业转型决定着整个城市的发展进退。转型求变，绿色发展，承德别无选择。

承德依托丰富的资源优势将清洁能源产业作为促进经济可持续发展强劲引擎。承德市将清洁能源产业作为十大绿色产业之一着力打造，先后编制完成了新能源示范城市、国家级产业基地、光伏、风电、生物质供热、汽车充电桩等多个综合和专项规划，为产业发展提供有力政策保障。

目前，承德市已经具备年产兆瓦级风机整机2500台，风机罩1000台，风机塔架120台、垂直轴风力发电机组6000套的生产能力。清洁能源技术研发能力不断提高，新能源集成应用技术研发中心、太阳能光热发电技术研发中心、全钒液流电池技术研发中心、油页岩开采技术研发中心加快建设，为清洁能源产业发展提供了有力支撑。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214507-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm