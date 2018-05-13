康宁全球首个10.5代玻璃基板工厂在合肥投产

科技传媒网讯 网易科技新闻5月11日消息，据台湾媒体报道，全球玻璃基板大厂康宁(Corning)10日举办10.5代液晶玻璃基板新工厂量产仪式，该工厂与中国大陆最大面板厂京东方位于合肥新站高新技术产业开发区的工厂毗邻。

康宁表示，该新工厂将让康宁成为全球范围生产10.5代TFT玻璃基板的首家制造商。尺寸为2,940mm ×3,370mm的10.5代玻璃，是目前市场可提供的最大的液晶玻璃基板，能为65英寸和75英寸电视机提供最经济的切割方案。在合肥该工厂生产的10.5代玻璃基板，使用康宁的EAGLE XG Slim玻璃。

康宁表示，它从2017年晚些时候已开始向京东方交付来自该工厂生产的样品。预计未来几年内，60英寸及以上大尺寸电视机市场将以高于20%的年复合增长率增长。该合肥工厂是康宁在中国大陆投资的第三家液晶玻璃基板工厂，该公司此外还在北京和重庆各运营一个8.5代液晶玻璃基板工厂。

康宁玻璃科技（Corning Glass Technologies）总裁季可彬 (James P. Clappin) 在该工厂量产仪式上表示，“合肥10.5代液晶玻璃基板工厂的投产，是康宁显示技术业务达到的又一个里程碑，使我们能够制造全球最大尺寸的玻璃基板，以支持全球范围内对大尺寸电视日益增长的需求。”

“我们很高兴将世界一流的10.5代玻璃基板技术引入到中国大陆，以支持液晶显示行业持续不断的增长和我们宝贵的战略客户京东方。”康宁显示科技（Corning Display Technologies）总经理张铮（John Zhang）当时表示，“该工厂使我们能够履行对京东方的长期承诺，参与全球增长最快的液晶显示市场，同时也能够维持液晶玻璃整体供求平衡。”

2015年12月，在合肥市政府和当地其它官员的支持下，康宁宣布了它的计划，即在合肥市新站高新技术产业开发区，投资建立一个新的液晶玻璃基板工厂。

在10日的量产仪式上，康宁大中华区总裁兼总经理李放（Li Fang）表示，“几个重要因素让合肥成为这一10.5代玻璃基板工厂的理想地点。政府给予了大力支持，这里拥有熟练的专业人才资源，还有优秀的基础设施。对于合肥市政府和安徽省工业发展部门领导给予的支持，我们表示感谢。 ”（天门山）

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