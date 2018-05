有人打造排水量60万吨"巨无霸",从海底开采天然气

图示: 壳牌 公司的巨型 天然气 开采平台Prelude

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月12日消息,据国外媒体报道,在澳大利亚西海岸之外,天燃气巨头之间的竞争正在逐步展开。其中参与开采竞争的有世界上最大的半潜式天燃气开采平台,南半球最长的天燃气海底输送管线,以及有史以来建造的最大水上开采设备。

部署这些耗资巨大的设备都出于同样的原因:开采天然气。诸如壳牌以及Inpex都希望在本月完成平台建设。

随着一些国家开始逐步摆脱煤炭作为能源资源,天燃气这种替代化石燃料在能源紧缺情况下的需求日渐增长。这种燃料每个能源单位产生的二氧化碳排放量减少了50%。

美国能源情报署(US Energy Information Administration)表示,预计到2040年天燃气消费量将从2015年的124万亿立方英尺增至177万亿立方英尺(约合5012亿立方米)。

这就是为什么壳牌公司巨大的Prelude平台——长488米(1,600英尺),排水量60万吨,相当于6艘美国核动力航空母舰——正在与日本Inpex公司进行竞争,在Browse盆地开采天然气。

虽然两家公司都在各自的气田开展工作,但这些地域的天燃气资源实际上相同的,也就意味着壳牌和Inpex公司实质上是在争夺同一资源。

图示:Inpex公司完工的天燃气平台组件Ichthys Venturer于2017年7月驶出港口

能源咨询公司Wood Mackenzie分析师索尔·卡瓦尼克(Saul Ka-vonic)表示:“我是这样描述这种情况的——我向客户展示了一张幻灯片——两个人正在用吸管喝同一杯奶昔。”

Prelude平台是一个真正的巨无霸。

这座大型平台不仅是为了从海底井口采集天然气,而且还要在零下162℃的温度下将天燃气液化。

天燃气液化后的体积大大降低,更容易在世界各地运输。通常来说,天燃气液化在岸上进行,但Prelude平台可以自行完成这道工序,此前从未有开采平台能够达到此类规模。

实现这一目标涉及到不少高端技术。

Prelude平台配置了大功率水泵,每小时可从海中吸取5000万升水,以帮助冷却天然气。天燃气液化后被储存在体积相当于175个标准游泳池大小的储存罐中。

Prelude平台能够应对海上糟糕的气象条件,平台的巨型系泊链能够抵抗海上的5级旋风。

相比之下,虽然Inpex是在陆上液化天然气,但它也有一个巨大的海上半潜式平台,以便于从天然气中提取出水和其他杂质。在其附近还有一个名为Venturer的浮动仓库和卸货设施。

Inpex将这些巨型基础设施统一称之为Ichthys,意为古希腊神话中的大鱼。

然而,这两个项目都受到工期延迟以及成本上涨等问题的困扰。

首先开始开采天燃气的竞争压力非常之大。

开采Browse盆地天然气甚至在国际范围内引发了竞争。一旦Ichthys和Prelude等设备全面铺开,澳大利亚可能一举超过卡塔尔成为全球第一大液化天然气(LNG)出口国。

但是,未来的天燃气开采平台是否能够超过Prelude平台的规模?

卡沃尼克表示,化石燃料行业在近期可能其尝试建设超大平台。

他解释说,“我们需要上马新项目来满足2020年初期全球对天然气的需求,”他解释说,“我们需要去年批准的项目上马,但这并没有发生,迄今为止我们只看到一个。”

图示:瑞典船东Allseas的“Amazing Grace”能够提升起整个海上平台

这个单一项目将由意大利石油和天然气巨头埃尼Eni建造,是位于莫桑比克海岸的一个浮动设施,每年产出340万吨液化天燃气,略小于Prelude平台每年369万吨的产量。 相比之下Ichthys平台的产能将会更大,达到每年890万吨。

国际能源署的Jean-Baptiste Dubreuil表示:“迄今为止,还没有其他类似的项目进行。

唯一的其他类似平台可能是瑞典船东Allseas的“Amazing Grace” ——这艘巨大的双体船将于未来几年内建造一艘巨大的双壳建造船将在未来几年建造。其作用主要是提升并移动整个海上平台,但并不会处理天燃气。

此外再没有更多的天然气开采项目。业内观察人士担心,大约五年后,天然气需求可能会超过供应。

数据提供商S&P Global Platts的天然气编辑斯图尔特?埃利奥特(Stuart Elliott)表示,“本世纪20年代初期,液化天然气供应短缺的幽灵”正在逼近。

这个问题在亚洲尤其明显,尤其是中国市场。

“去年,中国的液化天然气产量增长了8%,但依旧无法跟上需求的增长速度,”Dubreuil表示,“我们预计中国天燃气市场的进口需求将随着时间的推移而增长。”

事实上,国际能源署认为到2040年中国需要进口43%的天然气,才能完全满足市场对液化天燃气的需求。

与此同时,一部分希望可再生能源的快速增长——特别是太阳能和风能——有助于弥补天燃气的需求缺口。

但毫无疑问,在未来几十年中,包括英国在内的许多国家将严重依赖天然气满足其能源需求。

Prelude和Ichthys平台即将上马,但壳牌和Inpex都没有公开承诺开采日期。

由于目前液化天然气的批发价格只是2014年初的一半左右,这些造价数十亿美元的项目可能永远无法收回其支出。

随着气候变化问题登上全世界议程的首位,为如此庞大的化石燃料开采项目提供资金的风险越来越大。

当然,壳牌公司和Inpex公司都希望他们的海上巨无霸不会重蹈恐龙的覆辙。(晗冰)

