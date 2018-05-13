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特斯拉下周开放全轮驱动版和高配版Model 3预订

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-05-13 10:00

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特斯拉下周开放全轮驱动版和高配版Model 3预订

图示：洛杉矶车展上的特斯拉Model 3电动汽车

科技传媒网讯 网易科技新闻5月12日消息，据国外媒体报道，特斯拉将于下周末接受高配版Model 3电动汽车的预订。

据悉，高配版的Model 3电动汽车包括双电机全轮驱动版以及配备特斯拉Ludicrous模式的“性能”版。该公司首席执行官伊隆?马斯克（Elon Musk）周五在Twitter上表示，特斯拉将于下周末开放全轮驱动版以及“性能”版Model 3电动汽车的预订。

现在，为简化生产提高效率，特斯拉生产的Model 3电动汽车均为后轮电机。特斯拉早先承诺为Model 3电动汽车增加和其他电动汽车一样的双电机全轮驱动版本。该版本有两个电动机，一个设在前轴，另一个在后部。特斯拉表示，这将给车辆提供更好的牵引力控制。

此外，该公司将生产“性能”版Model 3电动汽车，马斯克暗示该版本将配备特斯拉的Ludicrous模式，可显著提高车辆的加速度。

马斯克同时表示，配备特斯拉智能空气悬挂系统的Model 3电工汽车可能会在明年投产，该系统可根据其GPS定位信息自动升高和降低车辆高度。该公司的Model S以及Model X电动汽车已经配置了这种系统，可以在不同的驾驶条件下调整车辆的高度。例如汽车可以在越过崎岖的地形或雪地时升高车辆的高度，然后在铺装路面时再降低高度。

特斯拉向Model 3用户承诺这些功能已经有相当长的一段时间。马斯克曾于2017年初投产之前表示，第一款Model 3电动汽车将是后轮驱动，以最大限度地减少生产复杂性。

尽管如此，Model 3电动汽车已经多次错过生产目标，并且有报道称很多相关零部件和车辆都需要二次返工。

今年4月份，马斯克表示，一旦该公司达到每周生产5000辆Model 3电动汽车的目标，特斯拉“可能在7月份”开始制造双电机版的Model 3电动汽车。特斯拉原本打算在2017年底之前实现这一目标。（晗冰）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214512-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:马斯克电动汽车特斯拉Model 3

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