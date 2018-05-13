SpaceX发射新型“猎鹰9号”火箭 瞄准未来载人任务

科技传媒网讯 网易科技新闻5月12日消息，据路透社报道，今天凌晨，在美国佛罗里达州卡纳维拉尔角(Cape Canaveral)的肯尼迪航天中心，SpaceX公司首次发射了一枚改进版“猎鹰9号”火箭 (Falcon 9)，将一颗孟加拉国的通讯卫星送入地球轨道。SpaceX的这款火箭，是为美国宇航局(NASA)的载人任务而量身定制的。

美国东部时间周五下午4点14分(北京时间周六凌晨5点14分)，SpaceX最新打造的Block 5型“猎鹰9号”火箭从肯尼迪航天中心起飞。与其上一代Block-4型“猎鹰9号”火箭相比，Block 5型进行了大约100次升级，以获得更大动力、更高安全性和更多的重复使用次数。

在发射几分钟后，“猎鹰9号”火箭的一级助推器飞回地球，安全着陆在太平洋上漂浮的一艘无人船上。

这种可回收的Block-5推进器，在设计上至少可以重复使用10次，在两次发射飞行之间只需进行极少部分的翻新，从而允许更频繁的低成本发射――这是SpaceX商业模式的关键。

提高火箭的可重复发射次数也是SpaceX所有者和亿万富翁企业家埃隆・马斯克(Elon Musk)的核心目标，他更宏伟的目标是让太空旅行变得寻常，并最终将人类送上火星。

SpaceX已经安全回收了24个一级助推器，并将其中的11个重新发射。

马斯克表示，周五的这次发射标志着今年迄今为止SpaceX的第9次发射，相比之下，该公司去年在这一时间点共才完成了5次发射任务。

就在发射的前一天，由于火箭机载计算机探测到技术问题，发射倒计时在发射的前一分钟停止了。Space周五的第二次尝试似乎一帆风顺。

据SpaceX介绍，这枚火箭搭载的孟加拉国政府的第一颗通讯卫星“Bangabandhu卫星-1”，于美国东部时间下午4时47分被送入地球轨道，花费时间仅33分钟。

孟加拉国总理谢赫・哈西娜在该国首都达卡的现场直播中赞扬了这一成就。

她说：“今天对我们的祖国和孟加拉人来说，是一个非常愉快和光荣的日子。在发射了Bangabandhu卫星- 1号之后，我们在太空升起了我们的国旗。”

Block-5型“猎鹰9号”标志着SpaceX的又一个里程碑。预计它将成为SpaceX首款达到美国宇航局商业载人项目(Commercial Crew Program)标准的火箭，该项目将把宇航员送到国际空间站。美国宇航局要求进行7次成功的飞行，才能让新型火箭获得载人任务的最终认证。

除了前往空间站的任务外，该新型火箭还将用于发射美国空军全球定位卫星和其它高价值用于军事和国家安全的有效载荷。

在SpaceX推出其超级重型运载火箭“大猎鹰”(Big Falcon Rocket)或BFR(将被设计用于载人火星任务)之前，Block-5是“猎鹰9号”火箭系列的最终版本。

SpaceX是美国宇航局雇用的把宇航员运送到空间站两家私人公司之一，另一家是波音公司。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214513-1.html

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