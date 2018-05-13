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马斯克畅谈新型猎鹰9号火箭：一天内发射两次

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-05-13 12:01

马斯克畅谈新型猎鹰9号火箭：一天内发射两次,火箭 马斯克 猎鹰 spacex 飞行

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科技传媒网讯 网易科技新闻?5月12日消息，据CNBC网站报道，在SpaceX发射新型“猎鹰9号”火箭之前，该公司创始人埃隆・马斯克(Elon Musk)接受了记者采访。

在采访中，马斯克披露了有关Block 5型“猎鹰9号”火箭的许多最新信息和技术数据，详细描述了这款成为该公司发射业务中流砥柱、重负荷轨道级火箭的发展前景和升级情况。

以下是马斯克接受记者采访中的一些亮点――包括他计划一天内两次发射同一枚Block 5型火箭的计划，该火箭的可靠性，以及他寻求让太空旅行像坐飞机一样廉价的目标。

在全球火箭发射市场占有多数份额

“我们今年发射火箭的频率将很快是去年两倍，而去年的发射频率对我们来说已经创下了纪录。事实上，我相信2017年猎鹰9号是全球发射次数最多的火箭。如果事情进展顺利，2018年SpaceX发射火箭的次数将超过任何国家。

经过8年升级，Block 5型是猎鹰9号的终极版本

这（Block 5型）将是猎鹰9号的最后一个主要版本。我们预计它将成为SpaceX发射业务的中流砥柱。我们认为在退役前，Block 5型火箭接到大约300次发射任务的订单，可能会有更多。

?“飞行10次或以上不用翻新”

“Block 5型火箭的关键在于，它的设计目标是在飞行10次或更多次后，两次飞行之间仍不需要进行翻新，或者至少不需要在每次飞行之间都要安排翻新。你唯一需要做的是重新为它加注推进剂，然后它就能再次飞行。”

“我们相信，Block 5型火箭的助推器在退役前至少可以飞行100次，也许更多。”

“为了让你了解这款火箭在设计上可以达到怎样的可重复使用性，我们计划展示同一枚Block 5火箭在24小时内完成两次将卫星送入地球轨道的发射任务，时间不迟于明年。”“到明年年底，我们将看到同一枚Block 5型火箭进行第10次发射。就像我说的，明年我们打算展示同一枚一级火箭助推器同一天内再次飞行――基本上在同一天内，同一枚火箭再次被点燃。我认为这将是火箭发射史上的一个关键里程碑。

Block 5型火箭将足够可靠，可以发射载人航天器

首先，最重要的是我们要达到美国宇航局(NASA)?商业载人项目(Commercial Crew Program)的所有要求。因此，我们需要Block 5火箭超越美国宇航局商业载人项目的全部要求――这些要求相当广泛，并且达到美国空军对火箭极端可靠性的所有要求。所以，我真的不希望Block 5火箭遇到什么厄运。但是，这枚火箭的设计旨在成为有史以来最可靠的火箭。这就是它的设计意图。

寻求制造出世界上首枚完全可重复使用的轨道级火箭

“在火箭的总个发射成本中，第一级(boost stage)占了近60%，第二级(upper stage)占了大约20%，燃料占了大约是10%，然后大约10%是与发射本身相关的成本。因此，如果我们能够重新利用火箭的所有组成部分，首先，它将成为有史以来第一枚完全可重复使用的轨道级火箭，然后我们就可以进一步降低发射成本了。

“我们将寻求最大限度地降低猎鹰9号的发射成本，降低至500万美元或600万美元以下”。

"16年艰苦卓绝的努力"

?“对于那些懂得火箭技术的人来说，这是一件非常困难的事情。从2002年到现在，我们经历了16年艰苦卓绝的努力，很多、很多次的反复，成千上万次微小而重要的发展变化，从而达到我们认为可能的目标。

打造能像商业飞机一样飞行的商业火箭

?“商业火箭的设计非常像一架通用航空飞机。让所有这些细节无差错是非常困难的。”

?“如果飞机不能重复使用，而且每次飞行都需要一架新的飞机，那么每张机票至少要花费数百万美元。这还是单程机票的费用，而你旅行需要两张双程机票。同时，也几乎没有人能买得起飞机。今天，火箭作为一次性消耗品进行发射就是这种状况。一旦实现了火箭可重复使用，那么乘坐火箭的费用可以减少到一百万美元至几千美元，甚至短途旅行只需要几百美元。从根本上说，到时太空旅行的大门将对任何人敞开，就像乘坐飞机一样。

?“我认为大众对火箭的普遍观点届时将会改变，从害怕乘坐重复使用的火箭，到害怕乘坐从未发射的火箭。这就像是，你愿意乘坐一架从未试飞过的飞机，还是更愿意乘坐一架已多次成功飞行的飞机？

我认为这是肯定的――我是一名飞行员，驾驶过很多飞机，也读过关于飞机设计的文章――我肯定会更喜欢已有多次成功飞行经验的飞机，而不是一架从未飞过的飞机。但实际上，我们现在对于火箭有完全有相反的观点。但我认为，随着时间的推移，人们的这种观点将会改变，实际上人们将更愿意乘坐一枚经过飞行验证的火箭，而不是一枚从未飞行过的火箭。

为SpaceX团队感到骄傲和钦佩

然后，正如前面提到的，Block 5火箭提高了送入轨道的有效载荷，其冗余得到了改进，可靠性获得了提高，在各个方面都比Block 4火箭表现得更好。我真的为设计Block 5火箭的SpaceX团队感到骄傲。在Block 5火箭上，我们花了大量时间。我仔细研究了我所能想到的每一个细节，我对SpaceX团队的努力印象深刻。在Block 5火箭即将发射之际，我知道我们拥有一个非常棒的团队。我为他们感到特别骄傲，我知道他们已经尽了一切努力让这一切顺利进行。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214515-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:飞行火箭马斯克猎鹰SpaceX

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