VPhoto全程图片直播2018“一个鸡蛋的暴走”

而他们共同的目标是

用自己的身体力行

告诉世界

您的一点善意

也许就能够改变她们的一生

“一个鸡蛋的暴走”是由上海联劝公益基金会主办的大型公益徒步筹款活动，今年是活动举办的第8年，共有600余支队伍、4000余人参加。活动将于5月12日在上海举行，暴走的起点设在上海迪士尼，终点位于陆家嘴，路线长达50公里。今年，VPhoto将作为此次活动的“爱心图片直播伙伴”为大家分享暴走全程图片直播，用影像助力公益事业。

(活动行程图)

参加者将在12个小时内挑战50km，并通过各种创意方式向熟人网络募集善款，实现个人挑战和公益参与的双重挑战，以身体力行的方式实践公益，呼吁更多的人们帮助0-18岁的儿童健康成长、平等发展。

VPhoto图片直播平台作为本次活动的“爱心图片直播伙伴”，给大家带来最强拍摄攻略供大家参考， 如何在现场留下最美最酷最具风采的身影，根据过往7年一个鸡蛋暴走的精选照片，总结出几点活动必备的亮点，以供参考。

灿烂的笑容 如果不能露出8颗牙齿，6颗也是必须的

胜利的手势 不要问为什么，这就是最上镜动作

集体照 跳起、击掌、比心、一齐走，整齐划一的POSE让照片更显气势

名人主持参与这次暴走活动的名人们有世界羽毛球冠军王仪涵、五星体育主持人、斗鱼主播，还有在终点表演的舞蹈团体

志愿者在卡点义务奉献的志愿者们，指路、引导、送水、提供医疗帮助，他们的工作照一定要拍到!

冲破终点最后的瞬间，不论喜悦、感动、流泪、流汗，一定是最佳画面!

注意!活动当天，请找到到穿蓝色志愿者T恤，手持设备的志愿者，摆出你最有型的姿势和表情，2分钟后你的靓照就会出现在当天的直播相册里。

活动当天，包括捷报摄影团队、社会义工摄影团队及VPhoto公益摄影师在内的50名摄影师拍摄的照片都会即时发布在“2018一个鸡蛋的暴走”直播相册中。从早上7点开始到暴走结束，每分钟都会有图片上传至云相册，大家可以在暴走的过程中刷新观看，寻找自己的身影。

最后VPhoto提醒大家，保存这张二维码海报，活动当天可以转发给你身边一起暴走的朋友!让VPhoto图片直播陪你暴走50公里。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214517-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm