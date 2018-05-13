健康饮水有要求，老板净水机J305净水有妙招

众所周知，人体的70%是由水分构成，水对于身体的重要性不言而喻。相关研究表明，人体的水分大约二十天完全更换一次，身体中摄入的水的质量在一定程度上决定了人的体质。因此，日常生活中的饮水问题不容小觑。

根据世界卫生组织对于健康饮用水提出的七条标准，健康水的标准可以归结为以下三条：没有污染的水----无毒无害无异味;有生命活力的水;符合人体营养生理需要的水。换句话说，只有兼顾了干净、安全和健康三大准则的水，才是真正健康的饮用水。

近年来，城市生活自来水经常被爆出“异味”“苯超标”“余氯多”等各类事件。据相关消息称，单纯将水煮开已经无法去除上述有害物质。令人惊喜的是，老板净水机J305/306能够深度净化自来水，为所有家庭提供健康安全的生活用水，让人们每天都能喝到健康水。

高效节能RO膜，滤净水中有害杂质

随着人们健康意识的提升，人们对于健康饮用水的要求越来越高。在人们的观念里，真正的健康用水不仅能够为人体提供各种矿物质和微量元素，还能帮助人体进行新陈代谢，帮助人体将体内垃圾、毒素排出体外。家庭中将普通的自来水净化成健康饮用水的捷径就是拥有一台老板净水机J305。

老板净水机J305采用美国进口RO膜，其高纳污能力、废水比为3:2，远高于行业1:1的标准，具有高效节能、节水的特色。更重要的是，它能实现97%的脱盐率，能够深度过滤水中的重金属、农药、激素、抗生素、杂质等有害物质，并保留对人体有益的矿物质。让每个人都能喝到营养健康的饮用水。

自来水问题无需忧虑。老板净水机J305为每个家庭饮用水把好第一关。

创新无桶设计，提供源源不断健康水

科学研究指出，健康成年人每天需要补充2000毫升左右的水，约等于8杯水的总容量。曾有人估算过一个三口之家的日常饮用水量为：日常饮用水2000亳升X3人 + 一天三餐烹饪用水2000-5000亳升+其他饮用400-1000亳升=每天需要6-10升水。因此，净水机的净水容量也是人们关注的问题。

老板净水机J305创新采用无桶设计，在节省了将近一倍的安装空间的情况下，却能保持400加仑(约等于1514升)的超大水流量，真正做到即滤即饮。持续不断的供水量能够满足每个家庭的日常生活饮用水量。

值得一提的是，老板净水机J305的无桶设计是净水机告别传统净水机的“储水桶时代”，能够杜绝水中滋生细菌，使家中的饮用水更纯净、更新鲜。

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