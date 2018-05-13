报道称谷歌姊妹公司Verily正在研制无痛采血器

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月12日消息，据国外媒体报道，Alphabet旗下生命科学公司Verily正在开发一种利用微型针和磁铁来采集血液的系统。实际上，这家前身为谷歌生命科学部门的Alphabet子公司已经开展了多年的研究工作，该设备旨在通过使用微型针和磁性系统实现无痛收集血液。

Verily首席技术官布莱恩・奥蒂斯（Brian Otis）负责管理的硅谷团队甚至已经开发出了一个工作原型。该团队正在用手表外形的设备来测试该想法。其中微小的针头会“炸”进佩戴者的皮肤中，然后磁铁会将其收回以供将来使用。

几位对公司计划熟悉的消息人士称，该设备距离量产还有很多年，在技术和监管方面都面临着很多障碍。这些人把该项目形容为一个长期计划，类似于Alphabet正在研究的其他所谓的“moonshots”项目。

尽管已经作出了不少努力，但Verily还没有能够在健康和生命科学领域找到合适的合作伙伴。而且Verily要向美国食品和药物管理局证明这种方法对患者来说是安全和有效的，这也面临着重重障碍。

它将用来做什么？

知情人士表示，Verily的团队仍在探索这种手表设备的潜在用途。所有这些都需要对佩戴者进行频繁检测。

公司内部讨论中，研究人员认为最有可能的用途是使用它来追踪参加临床试验的人的关键血液标志物。

另一个可以想像的用途是在某些医疗机构替代传统的抽血方式。目前护士定期对患者采集血液样本，而手表设备的自动化可以减少对患者的干扰以及对身体的侵入性。自动执行将不太具有破坏性。

其中一位知情人士表示，手表内部的一个个小格子被设计用于存储和测量采集的血液样本，并对其进行分析以获取信号。

Verily在健康和生命科学方面有各种不同的项目。其方法主要是与医疗领域的专家进行合作，前者提供专业知识，而Verily则专注于工程技术。目前正在进行的项目包括新一代手术机器人，使用基因编辑技术控制传播疾病的蚊子种群数量，以及糖尿病治疗的新方法。

该公司还为“moonshot”学术研究项目提供资源，这些项目通常需要长期投资，但并不总是能够取得快速进展，例如通过隐形眼镜监测血糖含量以帮助治疗糖尿病的原型产品就是如此。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214520-1.html

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