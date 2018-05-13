交易所被黑之后 日本还会是数字货币的天堂吗？

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科技传媒网讯 网易科技新闻 5月12日消息，据国外媒体报道，日本曾被行业参与者认为是数字货币项目的天堂。但在本地数字货币交易所Coincheck遭到黑客攻击后，监管机构加强了对相关业务的监管力度，数字货币的热度也在不断下降。

不久前日本在亚洲地区率先承认比特币和法定货币具有同等效力，仅去年就批准成立了11个数字货币交易所。在全球比特币飙涨的刺激下，乐天株式会社（Rakuten）以及Line等日本公司纷纷创立交易所或发行自家的数字货币。在其他国家纷纷对首次代币发行叫停的同时，日本似乎成了数字货币业务的避风港。

但是今年1月份，日本本地交易所Coincheck遭到黑客攻击，价值逾5亿美元的新经币遭窃，使得日本对区块链技术友好的声誉受到了考验。业内消息人士称，日本一度被称为数字货币天堂，外国公司纷纷到这里创立区块链和数字货币项目。但随着日本政府试图控制数字货币市场，这种乐观情绪已经变得暗淡起来。

在Coincheck交易所遭受黑客攻击之前，人们根本不用考虑如何保护自己或保护自己的资产，而是疯狂追求各种数字货币项目。联合创立日本数字钱包业务IndieSquare的区块链企业家高桥(Koji Higashi)说，“他们只是想知道下一个数字货币在哪里。”

但过度的乐观情绪掩盖了繁荣之下的问题。 高桥说，尽管去年出台了关于新成立交易所和首次代币发行的相关法规，但是由于人们对区块链技术往往缺乏或根本不理解，相关的欺诈行为在日本愈演愈烈。

事实上，在日本销售未经注册的数字令牌是非法的，因为监管部门规定每个代币发行都必须与当地拥有许可证的交易所合作。据高桥介绍，仍有日本当地企业会邀请海外公司举办研讨会或研讨会，顺势将其发行的数字货币卖给与会者。这样外国的首次代币发行通过各种方法进入日本。

最重要的是，他补充说，交易所为获得更多用户，优先考虑的便捷而非安全。受到黑客攻击的Coincheck交易所就以其易用性而著称，其营销方式就是对用户的友好性，这对于缺乏学习耐心的新手来说很方便。Coincheck交易所一直通过热钱包管理用户资金――这种在线加密账户能够更快地转移资金――而不是更安全的冷钱包。后者就像一个保险柜，这种离线存储方式更难破解。

相比于亚洲的不少其他国家，日本监管机构对数字货币的态度并不消极，这使得日本成为了数字货币项目的避风港。但高桥指出，这很大程度上是因为处于监管上的灰色地带。

高桥指出：“这并不是因为日本是首次代币发行的避风港，而是因为缺乏相应监管，我们会在未来看到大规模出现问题。”

然后，在今年1月26日Coincheck交易所遭到黑客攻击，该交易所的用户损失的新经币价值5.3亿美元。在此之后，由于这一事件被国内外媒体广为宣传，监管机构被迫应对相关问题。

日本交易所运营商Quoine首席财务官康藤康夫（Katsuya Konno）表示，日本政府希望促进数字货币业务的快速增长。 “但由于Coincheck交易所的黑客攻击事件，日本金融服务局将战略从促增长转向加强监控。”

Coincheck交易所遭到黑客攻击之后，日本金融服务局专注于两件事：调查交易所以防止再次遭到黑客攻击，并打击诈骗和非法首次代币发行。他们确保交易所通过基本的安全措施管理客户的资金，对内部控制不力的Coincheck等交易所提出了批评。

高桥指出，Coincheck交易所之所以成为攻击目标，是因为其大量提供的非主流代币altcoins。这些altcoin产品各有自己的特点和规范，很难保证每个框架的安全，因而各自都存在安全风险。

监管机构也开始打击数字货币欺诈行为和非法的外国首次代币发行。而Coincheck交易所则在3月中旬恢复运营，并向因黑客攻击而遭受损失的用户返还了4.3亿美元。

金融服务局也一直在专注于审查现有的交易所，包括对交易所进行实地考察。总部位于韩国首尔的区块链项目孵化器Hashed合伙人亚历克斯申（Alex Shin）正在研究东京市场，他表示日本监管机构更加保守，并就数字货币问题探讨集中交易。

但是，目前有执照的交易所被禁止发行新的数字货币。康藤康夫表示，“我们无法就日本的首次代币发行业务进行任何讨论”。法律本身并没有禁止首次代币发行，因为在去年首次代币发行流行之前，数字货币法案已经获得通过，政府已经明确表态了他们的立场。但“现行机构与法案本身存在很大差异。”

由于监管机构需要长达两年的时间出台执行法规，金融服务局将于7月份授权新成立的日本数字货币交易业务协会（由16个许可交易所组成）制定法规，解决现行规则未能有效应对的问题――诸如首次代币发行细节、反洗钱和客户身份验证等安全措施以及反市场操纵。康藤康夫表示，解决现有的数字货币犯罪，如贪污和内部欺诈将成为法规的优先项。

自黑客事件四个月后，交易仍在复苏。据行业研究公司Crypto Compare的数据，2017年10月全球63％的比特币通过日本交易，而现在主流数字货币中通过日元交易的为34％。

康藤康夫说，自Coincheck交易所黑客入侵事件以来，新用户的数量一直“急剧减少”。

康藤康夫补充说，曾经要求闪电交易速度和便捷性的客户现在正在关注安全性。他的交易所强调安全性，放弃使用热钱包，并在用户每次发起取款请求时人工检查钱包地址和金额。 “在Coincheck事件发生后，我们的用户已经开始认识到我们现在所做的事情的重要性。”

业内人士认为，在制定规则之前，日本也正在等待美国制定法规。美国证券交易委员会建议对首次发币发行秉持谨慎但开放的态度，但仍有必要通过监管来保护投资者。 “从这个角度看，他们可能会找到自己想要的方法，”申如是指出。（晗冰）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214521-1.html

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