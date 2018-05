传iPhone SE 2将于9月份发布 将支持Face ID认证

(原标题:Rumor: 'iPhone SE 2' to debut in September with TrueDepth camera)

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月14日消息,据Appleinsider报道,业内人士最新爆料称,苹果下一代iPhone SE智能手机的生产还没有开始,这这可能意味着,这款手机将在今年9月份与多款旗舰机型共同发布。

图:配件制造商Olixar发布的iPhone SE 2渲染图

日本科技网站Mac Otakara援引参加日本IT周春季移动解决方案博览会的中国配件制造商消息称,苹果iPhone SE 2不太可能在2018年第二季度上市。此前的预测显示,它可能于今年春天某个时候亮相,而iPhone SE最初是在2016年3月份发布的。

据知情人士透露,苹果目前正在评估“几款”iPhone SE下一代设备机型,但尚未决定最终的设计方案。至少有一款迭代产品与现有SE硬件规格相同(即4英寸),而另一款迭代产品可能配备更大的6英寸屏幕。苹果最终将从这些机型中选择一种上市。原型加工是否已经进入早期工程验证测试(EVT)阶段或更成熟的设计验证测试(DVT)阶段,目前尚不得而知。

本周早些时候,未透露身份的玻璃制造商声称,苹果正考虑在三种类型的原型玻璃中做出选择,以应用在即将发布的手机上。更重要的是,它可能使用配有TrueDepth摄像头的“刘海”全面屏设计,而不使用Touch ID和home键,这意味着iPhone SE 2将会切换到Face ID身份认证。至于为什么玻璃需要物理切口而不是墨水面具,这家制造商没有解释。

不久前,配件制造商Olixar基于苹果供应链的图表数据,绘制出苹果即将推出的iPhone SE 2渲染图。与大多数第三方制造商的“泄密”一样,这些信息存在很多不确定因素。配件制造商们通常押注于早期(往往是错误的)数据,试图在竞争中获得优势。

到目前为止,大多数的传闻都认为,苹果会推出iPhone SE的后继机型,它在外观上基本没有变化,只增加了便于无线充电的功能。虽然苹果可能正在考虑向更大屏幕过渡,并将尖端的TrueDepth技术纳入其中,但最终产品可能只是简单的规格升级,以保持低价位,防止产品之间互相蚕食销量。(小小)

本文链接:http://www.itmsc.cn/archives/view-214527-1.html

科技传媒网—致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号:gdkjcm