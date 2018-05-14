传iPhone SE 2将于9月份发布 将支持Face ID认证

（原标题：Rumor: 'iPhone SE 2' to debut in September with TrueDepth camera）

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月14日消息，据Appleinsider报道，业内人士最新爆料称，苹果下一代iPhone SE智能手机的生产还没有开始，这这可能意味着，这款手机将在今年9月份与多款旗舰机型共同发布。

图：配件制造商Olixar发布的iPhone SE 2渲染图

日本科技网站Mac Otakara援引参加日本IT周春季移动解决方案博览会的中国配件制造商消息称，苹果iPhone SE 2不太可能在2018年第二季度上市。此前的预测显示，它可能于今年春天某个时候亮相，而iPhone SE最初是在2016年3月份发布的。

据知情人士透露，苹果目前正在评估“几款”iPhone SE下一代设备机型，但尚未决定最终的设计方案。至少有一款迭代产品与现有SE硬件规格相同（即4英寸），而另一款迭代产品可能配备更大的6英寸屏幕。苹果最终将从这些机型中选择一种上市。原型加工是否已经进入早期工程验证测试(EVT)阶段或更成熟的设计验证测试(DVT)阶段，目前尚不得而知。

本周早些时候，未透露身份的玻璃制造商声称，苹果正考虑在三种类型的原型玻璃中做出选择，以应用在即将发布的手机上。更重要的是，它可能使用配有TrueDepth摄像头的“刘海”全面屏设计，而不使用Touch ID和home键，这意味着iPhone SE 2将会切换到Face ID身份认证。至于为什么玻璃需要物理切口而不是墨水面具，这家制造商没有解释。

不久前，配件制造商Olixar基于苹果供应链的图表数据，绘制出苹果即将推出的iPhone SE 2渲染图。与大多数第三方制造商的“泄密”一样，这些信息存在很多不确定因素。配件制造商们通常押注于早期(往往是错误的)数据，试图在竞争中获得优势。

到目前为止，大多数的传闻都认为，苹果会推出iPhone SE的后继机型，它在外观上基本没有变化，只增加了便于无线充电的功能。虽然苹果可能正在考虑向更大屏幕过渡，并将尖端的TrueDepth技术纳入其中，但最终产品可能只是简单的规格升级，以保持低价位，防止产品之间互相蚕食销量。（小小）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214527-1.html

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