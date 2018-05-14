前4月日照市光伏组件资产抵押融资额达2553.59万

记者从日照市工商局了解到，1－4月份，全市办理光伏组件资产抵押登记38件，融资额2553．59万元。其中莒县宇阳新能源科技公司与华夏银行日照莒县分行签订光伏电站

记者从日照市工商局了解到，1－4月份，全市办理光伏组件资产抵押登记38件，融资额2553．59万元。其中莒县宇阳新能源科技公司与华夏银行日照莒县分行签订光伏电站抵押登记，抵押物价值4132万元，融资额1900万元。

去年8月份以来，日照市工商局为引导规范光伏组件资产抵押授信行为，拓宽企业、个体工商户、农业生产经营者融资渠道，支持中小企业和农村经济发展，根据相关法律、法规规定，结合我市实际，通过充分调研，积极与人民银行对接，联合出台了《日照市光伏组件资产抵押授信管理暂行办法》，创新开展光伏太阳能组件动产抵押登记，并举办了全市光伏组件资产抵押登记培训班。各区县工商部门依照文件，积极办理光伏组件动产抵押登记，扩大了企业抵押物范围，为企业发展注入了活力，为农民增收增加了途径。

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