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宝应渔光互补光伏发电领跑全国

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科技传媒网 互联网转载 2018-05-14 10:02

5月10日，中国光伏＋创新发展论坛在宝应县举行，来自国家和各省市能源部门、光伏企业和光伏发电基地的代表考察宝应光伏产业后认为，该县在渔光互补光伏发电方面

5月10日，中国光伏＋创新发展论坛在宝应县举行，来自国家和各省市能源部门、光伏企业光伏发电基地的代表考察宝应光伏产业后认为，该县在渔光互补光伏发电方面已成全国行业“领跑者”。

宝应县水域面积近70万亩。该县通过因地制宜地跨界创新，采用水下养鱼、水上发电形式，打造集光伏电站、生态渔业养殖、特色渔业休闲旅游为一体的综合开发基地，并通过先进技术应用与产业互补综合效益提升，促进光伏用电成本下降。去年底，宝应成功入选国家级生态渔业光伏发电“领跑者”示范基地。

宝应县委书记王逍霄介绍，目前全县光伏发电总装机容量超800兆瓦，已建成并网发电200兆瓦以上。光伏发电所带动的应用与装备制造产业在当地已形成集聚效应，以县经济开发区为核心打造光伏制造产业园，目前已落实10亿元以上项目5个，华电、舜大等10多家央企国企和行业龙头公司相继进驻投资。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214530-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:光伏发电渔光互补

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