雷军内部邮件称小米手机内部成立单独相机部

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月14日消息，小米雷军近日内部邮件称用户对手机拍照的要求越来越高，因此决定在手机内部成立单独的相机部，要把小米手机的拍照品质做到世界顶级水平。

此外，还任命朱丹担任手机部新组建的相机部总经理。手机部产品项目部由王腾负责。并晋升朱丹为手机部副总裁。（崔玉贤）

以下为雷军内部信全文

各位小米的同学：

拍照已经成为很多用户选购智能手机的关键因素，用户对手机拍照的要求也越来越高。

公司决定，在手机部内成立单独的相机部，集中全公司优势资源，一定要把小米手机的拍照品质做到世界顶级水平！任命朱丹担任手机部新组建的相机部总经理。手机部产品项目部由王腾负责。

在过去两年里，朱丹领导手机部的产品项目部的过程中表现优异，公司决定晋升他为手机部副总裁。祝贺朱丹！

此任命立即生效。

雷军

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214532-1.html

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