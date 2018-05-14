波士顿动力公司四足小机器人明年上市 价格未知

（原标题：Boston Dynamics SpotMini going on sale next year）

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月14日消息，据CNBC报道，不久前在加州大学伯克利分校举办的TechCrunch Robotics Sessions会议上，波士顿动力公司（Boston Dynamics）的四足机器人SpotMini成了明星，它将于明年上市。这是波士顿动力公司成立26年来，首次开始出售其机器人产品。

在不断发出惊叹声的机器人爱好者面前，SpotMini昂首阔步向前，在机器人产业中寻找或展示“下一件重要东西”。波士顿动力公司创始人马克・莱伯特（Marc Raibert）表示，SpotMini目前正在生产中，将于2019年开始销售。该公司计划在明年建造大约100个SpotMini，以供商业使用，最终实现大规模量产。波士顿动力公司还没有确定价格标签，但是他们表示，最新的SpotMini原型比之前的迭代成本要少10倍。

SpotMini是2017年年底推出的，采用了其“大哥哥”Spot的四足设计。虽然波士顿动力公司经常演示其新兴技术，但SpotMini从一开始就显得独一无二。该公司在其网站上强调，SpotMini是“最安静的机器人”。该设备重量约为30公斤，充电时可以运行90分钟。

与会者对SpotMini充满了敬畏，其技术演示经常引来阴谋论者和AI末日论者的担忧。但宾夕法尼亚州立大学学生朱莉・切凯蒂(Julie Cecchetti)说:“机器人技术正飞速发展。”她希望将来能在机器人研究领域工作。

波士顿动力公司成立于1992年，是从麻省理工学院剥离出的项目。在Alphabet旗下运行了一段时间后，它于去年被软银收购。通过愿景基金，软银在机器人领域进行了大量投资。2015年，该公司开始销售类人机器人Pepper，它远没有波士顿动力公司的技术那样复杂。

越来越敏捷的机器人正在改变农业、仓储等行业。位于马萨诸塞州剑桥市的Soft Robotics公司，正利用其机器的柔韧机械臂包装易碎产品（比如鸡蛋），并从树上摘西红柿。

作为世界上最大的浆果分销商，Driscoll's正在测试一款自动草莓收割机。John Deere也在大力投资于机器人技术，以自动化其拖拉机，包括配备计算机视觉技术。John Deere Labs负责人亚历克斯・珀迪（Alex Purdy）说：“就像面部技术一样，它会穿过田野，确定杂草与作物的区别。”

珀迪还说，自动化还解决了现场工人劳动力短缺的问题。在仓储行业，像Fetch这样的初创公司正在试图解决繁重的搬运工作。它的机器人可以自主移动，与人类共同工作，并携带重货。该公司首席执行官梅隆尼・韦斯（Melonee Wise）称：“我们可以从制造工厂拿走些东西，然后放到传送带上。我们有个机器人‘心脏’，它可以连接到推车上并四处移动它，以便你把大堆包裹放进车里，机器人可以帮助推车。”

有些狂热者说，机器人正朝着更伟大的目标前进。机器人爱好巴斯克拉・马西（Bhaskara Marthi）说：“就像在过去几十年里，手机已经从一种新奇的东西变成了无处不在的东西，我认为机器人也将以同样的模式进入我们的生活。”（小小）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214533-1.html

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