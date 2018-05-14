通用电气首届3D打印高峰会点燃了AM的未来

3D打印的未来对于很多公司来说已经很普遍。波音公司增材制造业领导者金史密斯表示，她的公司已经打印并交付了60,000个加成制造零件，其中包括客机和军用飞机部件

喷气发动机设计师，汽车工程师，医生甚至连火箭科学家都参加了由通用电气组织的首届GE 3D打印高峰会，探讨AM的发展。

3D打印的未来对于很多公司来说已经很普遍。波音公司增材制造业领导者金史密斯表示，她的公司已经打印并交付了60,000个加成制造零件，其中包括客机和军用飞机部件以及国际空间站。宝马非金属增材制造负责人Dominik Rietzel报告说，他的公司的客户可以使用应用程序来定制他们的汽车3D打印功能。整个宝马集团每年的打印量已超过140,000个，其中包括50年代后期的原始宝马507零件，还有为全新罗尔斯罗伊斯幻影的定制仪表盘，以及新款BMW i8敞篷跑车的部件。

通用电气公司十多年前就开始探索3D打印技术，其航空部门要求一组工程师为新型喷气发动机开发超高效燃料喷嘴。“他们被交付了一项不可能完成的任务。” 通用电气增材公司的首席执行官杰森奥利弗说。

通用电气航空公司和奥利弗前任工程部门的前负责人穆罕默德・埃特沙米表示，工程师们试图在没有成功的情况下投掷喷嘴八次。所以他们开始尝试一种不同的方法：他们邀请了位于辛辛那提的3D打印先锋格雷格莫里斯，他离GE航空总部不远，并要求他打印零件。当完成的部分回来时，“我像今天一样记得那一天，”Ehteshami说。“我很兴奋，但也感到不安。我知道我们找到了解决方案，但我也看到这种技术可以颠覆我们多年来坚持所做的事情。”

“我们认为这将是转型。我们非常看好增材制造。”

今天，通用电气航空公司运营着一个三座足球场规模的增材制造技术中心，内有90台3D打印机和300名员工。通用电气医疗集团正在测试医疗扫描仪的打印部件，通用电气公司将该技术应用于涡轮机，机车。GE已经为最畅销的LEAP喷气发动机等机器出货了超过25,000个3D打印零件，该喷气发动机使用喷嘴来启动这一切。该引擎已经带来了超过2000亿美元的订单。“我们是一家制造大型复杂机器的制造公司，”通用电气董事长兼首席执行官John Flannery在会上表示。“增材制造是我们设计和制造产品和管理供应链的全新方式的核心。我们认为这将是转型。我们非常看好增材制造。”

设计该公司最新产品之一的工程师GE Catalyst涡轮螺旋桨发动机已能够将855个零件组合成仅12个，从而使三分之一的机器3D打印。3D打印帮助设计师将发动机重量减轻了5%，燃油消耗减少了20%。而且这项技术也将显着影响供应链。如果公司要单独购买855个零件，奥利弗说，他们将不得不总共运送60,000英里到装配车间。

“如果3D打印给大公司带来竞争优势，初创公司会发现它至关重要，对于我们来说。”航空航天公司Launcher的创始人兼首席执行官Max Haot说。该公司开发可将300公斤卫星送入轨道的火箭3D打印引擎。火箭发动机是传统上具有许多部件的复杂机器。但3D打印允许Haot在不到九个月的时间内只用三部分来构建和测试。

通用电气引用智能科技出版公司的最新数据，估计公司在过去四年中在3D打印机，打印材料，打印软件和打印服务方面投入了133亿美元。“但在未来10年，预计仅有这些解决方案就会投入超过2800亿美元。”该公司报道。

据了解，GE增材在美国和欧洲开设了客户体验中心，并向阿拉巴马州的奥本大学等学校捐赠了3D打印机。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214534-1.html

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