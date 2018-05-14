　
主页 > 产业 > 新材料 > 正文

通用电气首届3D打印高峰会点燃了AM的未来

点评

科技传媒网 3D打印在线 2018-05-14 10:10

3D打印的未来对于很多公司来说已经很普遍。波音公司增材制造业领导者金史密斯表示，她的公司已经打印并交付了60,000个加成制造零件，其中包括客机和军用飞机部件

喷气发动机设计师，汽车工程师，医生甚至连火箭科学家都参加了由通用电气组织的首届GE 3D打印高峰会，探讨AM的发展。

通用电气首届3D打印高峰会点燃了AM的未来

3D打印的未来对于很多公司来说已经很普遍。波音公司增材制造业领导者金史密斯表示，她的公司已经打印并交付了60,000个加成制造零件，其中包括客机和军用飞机部件以及国际空间站。宝马非金属增材制造负责人Dominik Rietzel报告说，他的公司的客户可以使用应用程序来定制他们的汽车3D打印功能。整个宝马集团每年的打印量已超过140,000个，其中包括50年代后期的原始宝马507零件，还有为全新罗尔斯罗伊斯幻影的定制仪表盘，以及新款BMW i8敞篷跑车的部件。

通用电气公司十多年前就开始探索3D打印技术，其航空部门要求一组工程师为新型喷气发动机开发超高效燃料喷嘴。“他们被交付了一项不可能完成的任务。” 通用电气增材公司的首席执行官杰森奥利弗说。

通用电气首届3D打印高峰会点燃了AM的未来

通用电气航空公司和奥利弗前任工程部门的前负责人穆罕默德・埃特沙米表示，工程师们试图在没有成功的情况下投掷喷嘴八次。所以他们开始尝试一种不同的方法：他们邀请了位于辛辛那提的3D打印先锋格雷格莫里斯，他离GE航空总部不远，并要求他打印零件。当完成的部分回来时，“我像今天一样记得那一天，”Ehteshami说。“我很兴奋，但也感到不安。我知道我们找到了解决方案，但我也看到这种技术可以颠覆我们多年来坚持所做的事情。”

“我们认为这将是转型。我们非常看好增材制造。”

今天，通用电气航空公司运营着一个三座足球场规模的增材制造技术中心，内有90台3D打印机和300名员工。通用电气医疗集团正在测试医疗扫描仪的打印部件，通用电气公司将该技术应用于涡轮机，机车。GE已经为最畅销的LEAP喷气发动机等机器出货了超过25,000个3D打印零件，该喷气发动机使用喷嘴来启动这一切。该引擎已经带来了超过2000亿美元的订单。“我们是一家制造大型复杂机器的制造公司，”通用电气董事长兼首席执行官John Flannery在会上表示。“增材制造是我们设计和制造产品和管理供应链的全新方式的核心。我们认为这将是转型。我们非常看好增材制造。”

通用电气首届3D打印高峰会点燃了AM的未来

设计该公司最新产品之一的工程师GE Catalyst涡轮螺旋桨发动机已能够将855个零件组合成仅12个，从而使三分之一的机器3D打印。3D打印帮助设计师将发动机重量减轻了5%，燃油消耗减少了20%。而且这项技术也将显着影响供应链。如果公司要单独购买855个零件，奥利弗说，他们将不得不总共运送60,000英里到装配车间。

“如果3D打印给大公司带来竞争优势，初创公司会发现它至关重要，对于我们来说。”航空航天公司Launcher的创始人兼首席执行官Max Haot说。该公司开发可将300公斤卫星送入轨道的火箭3D打印引擎。火箭发动机是传统上具有许多部件的复杂机器。但3D打印允许Haot在不到九个月的时间内只用三部分来构建和测试。

通用电气引用智能科技出版公司的最新数据，估计公司在过去四年中在3D打印机，打印材料，打印软件和打印服务方面投入了133亿美元。“但在未来10年，预计仅有这些解决方案就会投入超过2800亿美元。”该公司报道。

据了解，GE增材在美国和欧洲开设了客户体验中心，并向阿拉巴马州的奥本大学等学校捐赠了3D打印机。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214534-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm

(责任编辑：夏喧)
标签:3D打印通用电气AM

1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；

2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；

3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。

4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。

阅读延展
更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
科技传媒网科技要闻

电子城物业：创新打造实至名归的园区物业楷模

常摊开着一张电子城物业所服务的园区平面图，上面详细描绘了产业园的每个角落

科技传媒网创客必读科技新闻

年糕妈妈定制：高颜值又好用的野餐垫

年糕妈妈定制：高颜值又好用的野餐垫

科技传媒网每日精选阅读

雷军内部邮件称小米手机内部成立单独相机部

雷军内部邮件称小米手机内部成立单独相机部,雷军 小米手机 相机部 朱丹 手机

科技传媒网科技专题
第五届520美容师节发布会暨第十届中国美容领袖高峰论坛-科技传媒网
更多科技新闻 相关科技新闻报道
新闻
聚焦
早晚报
访谈
评论
头条
要闻
智库
产业园
孵化器
政策
项目
创新
创客
创投
产品
融资
产业
信息技术节能环保
新材料新能源
生物医药
制造业
市场
企业
金融
电商
活动
媒体
汇编
业界
原创
专题
观视频
览图库
专栏汇
关于科技传媒网

科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。

关于网站|法律顾问|通知公告|版权声明|广告服务|意见反馈|友情链接|网站地图|RRS订阅|TAG标签

版权所有 科技传媒网 Copyright © 2013-2016 工商局粤ICP备13029705号

微信
微博
RSS