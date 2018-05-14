GE Healthcare推出简化医疗模型设计和3D打印的新软件

GE Healthcare一直致力于简化3D打印医疗模型的准备工作，最近，该公司推出了一款新软件，该软件可以使3D器官模型的创建和3D打印更加直观。

3D打印和3D软件已经在医疗领域发挥了巨大的作用，从3D打印的医疗模型到复杂的软件，使医疗专业人员能够在实际操作之前计划和实施棘手的手术。GE Healthcare一直致力于简化3D打印医疗模型的准备工作，最近，该公司推出了一款新软件，该软件可以使3D器官模型的创建和3D打印更加直观。从CT扫描中获取数据，该软件将图像转换为可用于3D打印的模型文件。

迈阿密的West Kendall Baptist医院是最早开始使用GE Healthcare软件的医院之一。

“这种心脏模型非常直观，清晰地描绘出冠状血管，”医院心脏显像主任Ricardo Cury博士说。 “对于临床小组在程序规划、最佳方法和材料等方面的讨论，提前做好所有标志物是有帮助的。”

尽管3D打印医学模型变得越来越普遍，但创建3D模型并不总是一个简单的过程，通常需要专门的人员或将模型外包给服务局。该过程要求手动生成CT图像，将其转换并压缩为可3D打印的文件。

GE Healthcare全球产品营销经理Amy Deubig表示：“他们不得不使用不一定与医疗影像或医疗从业者相关的设计工具。我们听到的反馈意见是这些工具不便于用户使用，也没有纳入日常工作流程。”

GE Healthcare的3D打印软件可与世界各地医院正在使用的GE Advantage Workstation系统无缝协作。在进行CT扫描时，使用GE的Volume Viewer软件（一种结合来自CT、MRI和X射线源的数据的3D成像平台）将解剖结构呈现为3D图像。然后，该软件转换由Volume Viewer生成的图像文件，并在几秒钟内将其转换为可3D打印文件。

“过去，需要几天的时间才能恢复图像，”Cury博士说。“新软件的优势在于技术人员可以在3D图像上的同一个工作站中工作。这些步骤更快更轻松。”

超过100家医院已经订购了该软件，该软件可用于3D打印任何器官以及骨骼和肌肉的模型。据GE Healthcare称，随着越来越多的医院使用该软件，医生可以更容易地彼此共享文件，并且可以使用3D模型进行规划和教育。越来越多的患者也将从中受益，因为他们的医生会提前计划手术，从而使手术更快、更安全、更精确。GE Healthcare的软件向降低进入这种技术的障碍迈出了巨大的一步，并使任何医疗保健专业人员都能以简化的按钮式方式打印复杂的医疗模型。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214535-1.html

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