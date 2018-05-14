钟化株式会社选择西门子先进的MOM解决方案 为生产增长提供支持

5月11日，西门子宣布，日本领先的技术驱动型化学公司钟化株式会社(Kaneka Corporation)旗下子公司钟化比利时(Kaneka Belgium)公司，已选择西门子先进的MOM平台SI
5月11日，西门子宣布，日本领先的技术驱动型化学公司钟化株式会社(Kaneka Corporation)旗下子公司钟化比利时(Kaneka Belgium)公司，已选择西门子先进的MOM平台SIMATIC IT流程行业统一架构(SIMATIC IT UA PI)作为其全新的生产执行系统(MES)。钟化通过部署西门子MES解决方案在其位于比利时生产基地的三个工厂中实施数字化战略，并增加一条生产线，希望由此提升生产力，同时避免错误并降低废品率。为了使产品达到最高质量标准，SIMATIC IT R&D研发套件也将部署到实验室和生产车间线边检测，并与MES进行全面集成。
钟化工厂总经理Jean Vandael表示：“我们亟需提升生产力来扩大业务，西门子先进的MES解决方案可以助我们一臂之力。钟化比利时公司非常高兴能够实施数字化战略，实现制造业务的全面集成，我们期待为客户带来可观的价值增长。”
作为创新的解决方案供应商，钟化株式会社所涉及的业务领域非常广泛，从化学品、塑料、食品、生命科学与合成纤维，到电气和电子材料等不一而足。钟化比利时公司位于韦斯特罗，专注于功能性塑料和发泡塑料产品领域，共有三个生产基地，分别生产聚合态抗冲击性改性剂、液体聚合物和发泡聚烯烃。通过实施战略性的MES解决方案，钟化希望全面改进其生产流程，包括降低产量损失，改进球团业务，以及优化并缩短批次周期时间。钟化希望在提高生产力的同时可以避免使用额外的资源，并通过减少能源消耗和维护来降低成本。
SIMATIC IT UA PI为钟化提供了一个集成的开放式MES平台，助其实现企业数字化转型。制造系统本身所具有的灵活性使其能够轻松地根据新的需求和业务驱动力对业务流程进行调整和塑造。作为SIMATIC IT统一架构组合的一部分，这一创新型制造运营管理(MOM)解决方案能够全面实现制造业务的数字化。该解决方案基于共享服务、通用数据模型和组合应用程序提供全新的集成制造运营管理，从而帮助企业从离散应用升级至可扩展的集成式协同应用架构，助其实现创新。
Siemens PLM Software制造运营管理软件高级副总裁Rene Wolf指出：“在钟化寻求业务扩张的过程中，SIMATIC IT UA PI解决方案可以助其一臂之力。SIMATIC IT UA PI解决方案通过创新技术和行业特定功能，提高生产效率和灵活性， 该系统可以帮助钟化通过可扩展的集成式协同应用架构，从而实现企业数字化转型。”
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