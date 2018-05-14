2030年Waymo将占全球自动驾驶出租车市场60%份额

据外媒报道，一份报告显示，在2030年前，谷歌旗下自动驾驶部门Waymo将占全球自动驾驶出租车市场份额的60%左右，迫使很多汽车制造商要么采用其技术，要么被市场淘

据外媒报道，一份报告显示，在2030年前，谷歌旗下自动驾驶部门Waymo将占全球自动驾驶出租车市场份额的60%左右，迫使很多汽车制造商要么采用其技术，要么被市场淘汰。

根据瑞士联合银行的预测，2030年，全球自动驾驶技术总收入将达2.8万亿美元，而Waymo将成为该领域的领头羊。在对无人驾驶汽车研发者、科技公司、学者采访的基础上，该机构预测，届时，仅仅只有戴姆勒、通用等小部分车企能够运营自己的系统，并和Waymo的技术竞争。

在未来的数十年里，自动驾驶叫车服务很有可能对传统汽车私人持有模式产生较大的冲击。而各大汽车制造商为了进入叫车服务市场，目前正竞相研发无人驾驶系统。UBS预测，到2030年，全球12%的新车将售往自动驾驶出租车车队，全球将有2,600万无人驾驶出租车在运营，私人汽车的销量也因此下滑5%左右。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214537-1.html

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