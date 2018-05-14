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富士康工业互联网公司获证监会IPO批文

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科技传媒网 亿欧网 2018-05-14 12:00

5月11日晚，证监会突然发布消息称，按法定程序核准了富士康工业互联网股份有限公司的首发申请，富士康及其承销商将于上交所协商确定发行日程，并刊登招股文件。

5月11日晚，证监会突然发布消息称，按法定程序核准了富士康工业互联网股份有限公司的首发申请，富士康及其承销商将于上交所协商确定发行日程，并刊登招股文件。

招股书显示，富士康工业互联网股份有限公司注册资本约为177亿元人民币。2017年营业收入约为3.5亿元人民币，同比增长28.9%；净利润为1622.0万元人民币，同比增长12.7%。据悉，此次IPO，将为富士康下一代项目募集272.53亿元人民币的投资，资金将用于工业互联网平台构建、包含云计算、5G、物联网、智能制造等多个业务。这是2018年以来IPO第一大募资额，在A股历史中也位居前列；其他有数百亿募资规模的则有中国石油、建设银行、中国平安等巨头。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214539-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:工业互联网IPO富士康

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