东莞机器换人还有难题 制造业优胜劣汰已成定局

记者近期走访了深圳、东莞、广州、中山等地制造业企业后发现，智能化的升级改造并不能让这些企业完全摆脱当前的用工困境，而且新的结构性用工难又随之出现。

“现在制造业的用工环境真的是每况愈下。”东莞一工厂人力资源负责人小王看着桌子上那一堆厚厚的派不出去的招聘简章，一边摇头一边小声嘀咕。

当前，劳动力市场正在发生深刻的变革，用工缺口这些年一直困扰着传统制造业企业，且逐年加剧。

于是，将部分旧生产线升级为不过多依赖人力、效率更高的智能化生产线，成为许多企业不得不做出的选择。

然而，记者近期走访了深圳、东莞、广州、中山等地制造业企业后发现，智能化的升级改造并不能让这些企业完全摆脱当前的用工困境，而且新的结构性用工难又随之出现。

用工回流日渐加速

去年以来，内地各大城市人才争夺战不断升级。与此同时，珠三角制造业的许多基层劳动力也加速回流内地。“春节前最后一个工作日上班的人数是3300多人，而节后第一天回来上班的只剩2000多人，公司马上启动招人程序，经过一个月的调整才陆续恢复到正常的用人水平。” 港资企业华丰隆玩具有限公司行政董事彭文安说。

华丰隆是扎根深圳32年的玩具大厂，对他们来说，调整用工情况或许不太费劲，但对更多的中小企业来说，迅速补齐人手并非易事。

3月下旬一个雨过天晴的午后，东莞大朗大润发购物中心前的小广场上，支起了近50个企业招聘摊位。尽管还没到下午两点的工作时间，各家企业的招聘人员却都早早就位，准备迎接应聘者。然而，时间过去了半个多小时，依然问津者寥寥。

“一年比一年难招了！”小王一边用招聘简章扇着凉风，一边略显无奈地向记者诉苦。小王的公司从事薄膜生产，工厂就在东莞，目前普工缺口十多人，希望能补充一些年轻的劳动力。

然而，事与愿违，小王近两年的招聘活动从来没有一次性招满过。“都是来一个要一个，不断地有人走，基本都回流老家去了。”尽管公司普工每年都招不满人，但在小王的印象中，去年还有人可挑，今年却似乎无人可招，更别说挑了。

“如今珠三角劳动力市场已经发生了巨大变化。”在深办厂32年的华丰隆玩具厂可谓见证了深圳整个劳动力市场的变化。彭文安回忆这些年深圳劳动力市场的变化时不禁感慨：“20年前，我们只需要写个招聘启事贴在工厂大门口，不一会儿门口就排起了长队，至少有四五百人来应聘，但现在即使贴了也没人来看。”

珠三角制造业用工难题的背后，是内地多城进城务工者回流当地的趋势越发明显。统计数据显示，近年来，四川、湖北、安徽等几个劳务输出大省逐渐出现劳动力回流的迹象，越来越多的务工人员选择返乡就业或者创业。

以湖北为例，2017年全省流入人口为157万人，比上年增加8万人；流出人口为491万人，比上年减少6万人；四川统计局数据显示，2010年该省向外转移输出人口1226.6万人，达历史最高，随后开始呈下降趋势，从2011年的1205.2万人下降到2017年的1174.6万人。

武汉大学质量发展战略研究院副教授罗连发分析认为，造成珠三角地区用工紧缺的原因有三个方面：一是近年来随着人口老龄化和外来劳动力供给短缺，广东劳动力供给也开始下降，甚至有些地区和行业出现了严重的用工荒；二是随着农村基础设施的逐渐改善，农业经营收入持续增长，农民工外出意愿也开始下降；三是第三产业发展迅速，大量工人转向第三产业，进一步加剧了制造业工人的紧缺状况。

“机器换人”的新难题

在用工难、用工成本上升的困境之下，许多企业不得不选择“机器换人”。

“我们公司的机器人替代计划可以说是从2010年左右就开始实施了。”东莞一家生产金属化薄膜电容的电子企业负责人告诉记者，实施机器人替代主要基于两个方面考虑：一是不断攀升的人力成本；二是下游产业对公司产业质量稳定性的要求不断提高。该负责人透露，经过多年的部署，目前企业员工人数较同行业的竞争对手少了很多。

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