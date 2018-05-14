卫星发射用上3D打印

此次任务中，由他牵头制作的多个3D打印装备器件得到成功运用，这标志着太原卫星发射中心以航天装备应急保障能力为代表的发射能力实现新跨越。

5月9日凌晨，高分五号卫星成功送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。在欢庆成功的人群中，太原卫星发射中心试验技术部二室主任董富治笑得格外开心。此次任务中，由他牵头制作的多个3D打印装备器件得到成功运用，这标志着太原卫星发射中心以航天装备应急保障能力为代表的发射能力实现新跨越。

航天发射领域专业性强、特种装备多、非标准组件多，以往非标准组件生产难度大、订购周期长，一直是困扰航天装备应急保障的突出难题。近年来，随着短周期和应急发射成为航天发射能力建设新要求，非标准组件保障问题进一步凸显，成为制约航天发射能力提升的主要瓶颈。

面对现实难题，太原卫星发射中心试验技术部二室将3D打印技术作为破解特种装备保障难的关键，相继攻克图纸分析、数字建模、数据调试、高精度匹配等10余项难题。某光学分队工程师赵远说：“基於3D打印技术生产的器件，精度高、生产速度快，完全可以满足应急使用要求，为装备应急保障能力提供了可靠支撑。”

目前3D打印技术不仅被用於非标准组件的应急加工，还成为太原卫星发射中心科研项目重要的研发辅助工具，多个课题的理论模型在3D打印技术的帮助下实现了具体化，大大提升了课题攻关速度。与此同时，基於3D打印技术组建的数字建模团队，还将数字建模用於模拟训练设备研发、课题推演等多个领域，实现了科技创新的连锁反应。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214541-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm