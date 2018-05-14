2018-2022年全球新增屋顶太阳能装机超17GW

市场研究分析机构Technavio预测，全球屋顶太阳能市场在2018－2022年的复合年增长率将超过9％。

报告中预计，2018年，全球屋顶太阳能市场将增长9．26％。但是，随着同比增幅下降，市场增长势头将逐渐减缓。

日益关注自我消费预计是会影响市场的关键趋势。新能源是最常用的分布式发电技术之一。这些分布式太阳能光伏单元可以连接到电网，以存储产生的多余电力。

在这份报告中，Technavio分析师强调，电价上涨是造成全球屋顶太阳能市场增长的关键因素。

全球人口增长和城市化进程导致发电量持续增长。因此，公用事业公司正在全力运转发电厂，以从现有基础设施中产生更多电力。电力成本逐渐增加，主要是由于公用事业和电力公司在输配电设备方面进行投资，以升级现有基础设施并增加新的电力资源。

根据Technavio的电力研究高级分析师的观点，“能源成本上涨导致采取节能措施，例如鼓励人们自行发电。太阳能光伏技术成本的下降使其与电网电价相竞争。此外，屋顶光伏发电提供可靠和清洁的电力，这增加了它们在住宅和非住宅建筑中的应用。”

由于发电所需的系统容量较高，非住宅部门在2017年的市场份额较大。可再生能源技术的采用正在不断普及，因为这些技术有助于对环境的保护，并避免缴纳碳税（如适用）。

2017年，亚太地区占全球屋顶太阳能市场的份额接近77％，其次是美洲和欧洲，中东和非洲。预计到2022年，亚太地区的市场份额将增长3％，其他两个地区的市场份额将下降。

预计到2022年，全球新增屋顶新能源装机容量累计达到17．12吉瓦，其中85％的增长来自亚太地区。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214542-1.html

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