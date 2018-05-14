浙能电力拟入股爱康科技 拓展光伏领域合作

爱康科技方面表示，此次出售的三家标的公司为直接或间接控制的全资子公司，合计持有并网光伏电站约1GW。浙能电力及／或其关联方拟通过此次收购三家公司控股权，

5月11日晚间，爱康科技发布公告，浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“浙能电力”）及／或其关联方与爱康科技及控股股东爱康集团签署了《战略合作意向框架协议》，前者拟受让爱康科技持有的光伏电站部分股权（合计约1GW并网电站），成为电站持股平台控股股东，后续双方拟在光伏电站投资、光伏迭代技术投资落地、综合能源服务及战略投资上市公司股权等方面展开全面深入的合作。

爱康科技方面表示，此次出售的三家标的公司为直接或间接控制的全资子公司，合计持有并网光伏电站约1GW。浙能电力及／或其关联方拟通过此次收购三家公司控股权，与爱康科技一道将苏州中康电力开发有限公司、香港爱康电力国际控股有限公司打造成新能源投资平台。

同时，爱康科技拟加大光伏设备的科研、制造，推动光伏发电早日实现平价上网的战略。为此，计划在长兴绿色制造产业园投资建设高效光伏电池及组件项目。该项目将采用异质结＋叠瓦＋双玻的新型先进技术。甲方及／或其关联方有意参与项目的投资，并将配合爱康科技寻找合适的场地，协调相关方提供优惠政策。

谈及此次合作对公司未来产生的影响，爱康科技表示，公司与浙能电力在产业结构、能源类型、经营体制等方面均具备较强的互补性，合作有助于建立较强的资本纽带和业务合作关系，实现优势互补。

同时，此次光伏电站控股权出售事宜如果实施，将促进公司资产结构调整，大幅降低资产负债率，增加现金流，减少财务费用，有利于公司提高资产流动性。双方合作后的电站投资平台依托浙能电力强大的资金实力和资本运作能力，结合公司灵活的经营机制和丰富的新能源投资运营经验，将不断拓展新能源电站的投资规模，共同打造业内颇具影响力的新能源企业。

此外，新一代迭代技术光伏电池组件生产项目的投资落地，也有利于推动实现平价上网的战略，公司可迅速在新一代光伏设备制造领域构筑核心竞争力，进而扩大光伏核心设备制造的市场份额，奠定行业优势地位。

浙能电力此次对爱康科技的战略投资，也将有利于公司调整股东结构，打造新能源行业混合所有制合作的典范。

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