变化接2连3 传统打印盯上3D打印香饽饽

过去文印行业波澜不惊，稳得就像湖水。近几年出现了微妙的变化，扩张打印和复印产品线，转型数字化服务，启动3D打印新业务，一切又重新动了起来。为什么3D打印这

过去文印行业波澜不惊，稳得就像湖水。近几年出现了微妙的变化，扩张打印和复印产品线，转型数字化服务，启动3D打印新业务，一切又重新动了起来。为什么3D打印这个初生牛犊，在传统打印企业中成了香饽饽呢？

变化接2连3传统打印盯上3D打印香饽饽

我们先把问题放一放，看看都是谁跟3D打印结缘。惠普从2013年传出研发商用3D打印设备的消息，到2014年公布原型机和MJF3D打印技术，再到2016年售卖第一台MultiJetFusion3200/4200系列，研发历时三年半，这期间也是惠普经营战略调整的过程。惠普一分为二分拆为惠普公司和惠普企业集团，3D打印业务成为新“惠普公司”的重要战略方向。而传统的打印、个人电脑、工作站则是惠普公司现金流的来源，也是3D打印技术研发和推广的基础。

惠普中国官网的3D打印专门板块

惠普3D打印单独成立部门，在惠普的公司层面3D打印已经成为未来的战略方向，惠普在这个方面采用的是“AllIn”的策略。

惠普MultiJetFusion3200/4200系列3D打印机

佳能和联想更谨慎一些。佳能韩国商务解决方案（CanonKoreaBusinessSolutionsINC.）研发了小的桌面3D打印机，佳能中国也拿过来卖一卖。更早时候佳能欧洲与3DSystems合作，开展后者旗下3D打印设备在欧洲的分销活动。联想则与XYZprinting和闪铸合作，用OEM的方式先后推出了几款桌面的小机器，主打教育市场。这种并不伤筋动骨的策略，都是利用现有资源试试水。赚钱有充分理由扩大3D打印业务，不赚钱自然从容抽身而退。

佳能韩国商务解决方案出品：Marv桌面型3D打印机

联想官方商城的Lenovo桌面3D打印机

理光在2015年推出了自有品牌的SLS3D打印机，将3D打印产品线提升到企业层面。不过理光并没有在全球销售这款产品，主打欧洲市场，在理光亚太和理光中国的官网上并没有这款产品的信息。这也是另一种试水的方式。

理光AMS5500P商用型3D打印机并不在亚太区售卖

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214544-1.html

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