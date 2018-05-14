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股东呼吁将马斯克弟弟与小默多克赶出特斯拉董事会

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-05-14 12:29

股东呼吁将马斯克弟弟与小默多克赶出特斯拉董事会,马斯克 特斯拉 默多克 执行官

（原标题：Tesla board is facing shareholder scrutiny ― here's why）

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月14日消息，据CNBC报道，特斯拉汽车公司正在努力控制成本，同时增加Model 3产量，但其董事会成员正面临股东审查，或有3人被新任独立董事取代。

股东呼吁将马斯克弟弟与小默多克赶出特斯拉董事会

图：特斯拉汽车公司董事长兼首席执行官伊隆・马斯克(Elon Musk)

上周，美国工会养老金顾问公司CtW Investment Group致信特斯拉股东，呼吁他们投票反对三名董事连任。这封信的主要观点是，特斯拉董事会里缺乏独立人士（大多在董事长、CEO马斯克控制下），同时有些人缺乏汽车行业的专业知识。

具体来说，CtW Investment Group希望股东反对Valor Equity Partners创始人安东尼奥・格拉西斯（Antonio Gracias）、餐厅老板基姆鲍尔・马斯克（Kimbal Musk）以及媒体高管詹姆斯・默多克（James R. Murdoch）继续连任特斯拉董事。

其中，格拉西斯曾投资PayPal（马斯克获得了第一桶金）以及SolarCity（特斯拉在2016年收购的太阳能公司）。此外，格拉西斯还是马斯克旗下火箭公司仍SpaceX的大股东，他是这家公司的董事会成员和董事长。

基姆鲍尔・马斯克是马斯克的弟弟，也是一个贸易商。而默多克是21世纪福克斯公司的首席执行官，但他缺乏任何汽车或工程领域的经验。

在信中，CtW Investment Group抱怨称，在最近的四个季度中，特斯拉的亏损在营收中占比增至19%。而且在这段时间里，公司的现金消耗也在加速增长。他们建议，不同的董事会成员可以帮助特斯拉避免这些亏损，并可能帮助特斯拉在未来改善业务。

另一项提案则试图将马斯克从董事长职位上赶走。名为Jing Zhao的个人股东发起了这项提议，股东们将于6月份举行投票。

在最近的季度财报中，特斯拉发布风险声明说:“我们高度依赖首席执行官马斯克的服务，他是我们董事会主席和最大股东。尽管马斯克在特斯拉花了大量时间，而且在我们的管理层中非常活跃，但他并没有全身心地投入到特斯拉身上。马斯克目前还担任SpaceX的首席执行官和首席技术官，同时参与了其他新兴科技项目。” （小小）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214546-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:特斯拉默多克马斯克执行官

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