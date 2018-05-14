沈机集团丢掉“包袱” 直追智能制造

一边拥有世界独创领先的i5智能机床核心技术，引领制造业分享经济的新潮流，一边却背负着沉重的负担与对手赛跑。机制不活、造血乏力带来的企业病，令我国数控机床

一边拥有世界独创领先的i5智能机床核心技术，引领制造业分享经济的新潮流，一边却背负着沉重的负担与对手赛跑。机制不活、造血乏力带来的企业病，令我国数控机床的龙头企业沈阳机床集团（以下简称“沈机集团”）在技术突破后一度深陷市场煎熬。

创新助推突围，改革迎来新生。去年以来，在国家相关部门和各级政府指导支持下，沈机集团开展了一系列综合性改革举措，加速打造以智能制造为核心、世界领先的机床集团，向建设具有全球竞争力的世界一流企业目标迈进。

打通智能制造数据墙

互联网、大数据、人工智能与实体经济的深度融合，正成为全球产业升级的新动力、新赛场。

近日，沈机集团联手腾讯云合作打造工业云平台，在工业物联网、智能制造、AI大数据、互联网金融结算等方面，探索制造业与互联网的深度融合。

智能制造已成为传统制造业转型升级的必由之路。“实现智能制造首先必须要打通数据墙，让工业母机成为智能母机，”沈阳机床集团文化部部长黎先东告诉记者，“沈机集团依托自主研发的i5技术，开拓出智能升级的新路径。”

走进沈机集团的智能制造体验车间，一面巨大的isesol工业云平台显示屏上，实时跃动着1万多台i5智能机床运行数据。

去年11月，沈机集团发布了全球首个面向工业领域的运动控制智能平台系统i5 OS，提供分享式研发应用服务。同时，基于i5技术，沈机集团已与神州数码、光大金控合作成立了智能云科公司，探索智能制造的社会化协同服务。

智能云科总经理朱志浩告诉记者：“除了i5智能机床，isesol工业云平台希望接入更多领域的智能装备，打造功能强大的云端智能工厂。”

改革发力恢复造血功能

地处辽东大山深处的辽宁省凤城市，集聚了500余家汽车零部件生产企业，但因技术设备落后，产业升级遇到了瓶颈。最近，沈机集团与凤城市达成合作协作，联合打造东北首个“5D智造谷”，计划投放2000余台i5智能机床，提供机床融资租赁、创业孵化、人才培训等综合服务。

“5D智造谷”是沈机近两年推出的新商业模式，旨在为区域产业升级提供“拎包即住”的一站式综合解决方案。

“订单接踵而来，但我们不敢放手接，”沈机集团一位负责人表示，企业遇到的一个致命问题是，资金流趋紧，创新竞争力严重不足：“壳企业”、“大集体”、“三供一业”（企业的供水、供电、供热和物业管理）等各大“失血点”，吞噬了大量制造利润；高负债、高杠杆的模式严重制约了融资能力；机制不活、负担沉重等老问题也阻碍了新动能发力。

对此，一场以“止血、输血、造血”为主要内容的三位一体综合性改革在沈机集团全面推进。

2017年11月，国务院国资委、国家发展改革委、证监会等八部委联合下发关于沈阳机床厂的综合改革方案，支持沈机集团打造以智能制造为核心、世界领先的机床集团，成为国有企业改革脱困的样板。

2017年12月，沈机集团完成一期债转股67.51亿元，初步降低了资产负债率。同时，沈机集团在资本市场的相关工作也在积极开展，中国建设银行、国家开发银行、国银租赁等有关机构在金融方面对沈机集团给予了有力支持。

通过统筹运用盘活资产、引入战略投资者、股份增发、市场化债转股、银行信贷等多种手段，沈机集团的企业资本及负债结构得到了优化。目前，沈机集团的12户辅助企业已完成处置，一批“壳企业”、集体企业已经销号。

新生之路任重道远

4月14日，上市公司沈机股份发布了2018年第一季度的业绩预告，预计今年一季度将“扭亏为盈”。据记者了解，通过一系列改革举措，2017年沈机股份已成功“摘帽”，今年3月1日，沈机股份撤销了*ST退市风险警示，开始恢复资本市场融资能力。

“自主创新打破了发达国家对数控系统的市场垄断，我们至少减少了上万套法那克数控系统的采购，”沈机集团战略规划部部长任大鹏告诉记者，企业改革创新取得了重大进展，“但是新生之路仍然任重道远，就像一个刚实施大手术的病人，还需要一个强本固体的恢复过程。”

目前，沈机集团以发展高端智能机床制造为核心，通过实施资产和业务重组、加快技术创新等措施，进一步精干主业，优化产业布局，加快i5智能机床等优质产业发展，布局智能制造、国际化经营、双创产业等三大产业集群，进一步提升竞争力。

据沈机股份市场部总经理马少妍介绍，企业已与江苏、浙江等地签订了10个智能制造谷建设协议，其中5个项目已落地启动。未来几年，沈机股份计划布局25个智造谷，为智能制造转型升级开辟新路径。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214547-1.html

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