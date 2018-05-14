Civil Maps与Arm合作自动驾驶导航及定位方案

据外媒报道，作为一家自动驾驶车用基于边界的（edge-based）高清地图及定位方案供应商，Civil Maps移植了车载认知堆栈（vehicular cognition stack），在Arm处理

据外媒报道，作为一家自动驾驶车用基于边界的（edge-based）高清地图及定位方案供应商，Civil Maps移植了车载认知堆栈（vehicular cognition stack），在Arm处理器系列产品上运行。Arm是领先的车用级片上系统（系统晶片，SoCs）及系统模组（SoMs）的认证颁发方（licensor），拥有1000多家技术合作方。

Civil Maps使自动驾驶研发方利用Arm的片上系统及Civil Maps的内置软件，确保车辆的导航安全性及道路定位。该款由Arm设备驱动的高清地图及定位方案进一步提升了Civil Maps平台的流线型设计及轻量化特性。该方案将提升可靠性及能效水平，同时克服功耗、CPU、存储、网络要求等慢性局限性（chronic limitation）。

该方案有助于推动汽车业对Arm电控单元技术的应用，其技术可用于控制车载系统。Civil Maps的技术移植使车企能够利用其先进的技术，无需更改现有的供应链。

Civil Maps优化了Arm旗下CPU架构及算法的核心部件，该公司的Fingerprint Base Map专用技术使该公司将Arm神经元网络（Arm Neural Network）加速器用于低功耗、低成本的片上系统。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214549-1.html

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