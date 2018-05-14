中国工业互联网加速国际化 面向全球服务

首届中国自主品牌博览会近日在上海开幕，中国航天科工携旗下商业航天、工业互联网与云制造、智慧产业与智能技术等诸多品牌亮相展示，其中，以工业互联网空间＋云

首届中国自主品牌博览会近日在上海开幕，中国航天科工携旗下商业航天、工业互联网与云制造、智慧产业与智能技术等诸多品牌亮相展示，其中，以工业互联网空间＋云制造支持系统（INDICS＋CMSS）为核心的工业互联网公共服务平台“航天云网”颇受瞩目。

“作为新型国家战略性资源，工业互联网建设已成为世界大国抢占全球新一轮工业革命的战略制高点。”中国航天科工董事长高红卫表示，为巩固与提升中国制造业的全球地位，维护国家制造业主权，加快从制造大国迈向制造强国，中国必须建设自己的工业互联网。

记者了解到，航天云网在2017年6月首次发布，这是世界首批、中国首个工业互联网公共服务平台，其目标是构建和涵养以工业互联网为基础的云制造产业集群生态，兼容智能制造、协同制造和云制造三种现代制造形态，运用大数据和人工智能技术以及第三方商业与金融资源，服务于制造业技术创新、商业模式创新和管理创新。

截至目前，航天云网注册用户数近160万户，发布协作与采购需求近12万条，涉及金额近4000亿元人民币，平台整体协作配套成交额1600亿元人民币，已有70多万台设备接入云平台。

此外，航天云网牵头编制的《智能制造服务平台制造资源／能力接入集成要求》标准提案获高票通过，成为全球首个面向智能制造服务平台的国际标准。

2018年，随着航天云网国际云平台阿拉伯语版本发布上线，中国航天科工的工业互联网平台国际化进程加速推进。该国际平台目前已完成多语言环境建设，先后开发与上线了英语、德语、波斯语、俄语、西班牙语、法语、阿拉伯语等7种外语版本，具备为全球多个国家提供工业互联网相关服务的基础条件。

面向未来，航天云网计划到2020年，将搭建中国制造业转型发展新平台，形成智能制造、工业软硬件、工业大数据、信息安全等领域的一批核心技术、核心产品和行业标准，争取上线用户超过1000万家。（人民网 赵竹青）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214550-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm