Aspect获得100万美元支持 继续研发3D打印人体组织

Aspect获得了加拿大非营利组织Genome British Columbia的100万美金支持。 Genome BC的这笔投资用于推进该公司的商业化计划，并开发其3D生物打印平台。

3D生物打印技术公司Aspect Biosystems成立的目标是根据需求创建人体组织，并且已经开发了许多解决方案来帮助进行研究级生物加工。

近日，Aspect获得了加拿大非营利组织Genome British Columbia的100万美金支持。 Genome BC的这笔投资用于推进该公司的商业化计划，并开发其3D生物打印平台。

Aspect总裁兼首席执行官Tamer Mohamed评论道“Genome BC在加速不列颠哥伦比亚生命科学创新方面发挥着重要作用，我们很高兴得到他们的支持”。

“有了这些额外的融资，我们进一步提高了我们的能力，以满足关键商业需求，并在我们努力工作的同时继续实现快速增长，从而根据需求创造人体组织。”

根据需要3D打印组织

Aspect的核心技术是Lab-on-a-Printer平台。 在实验室芯片研究设备上发挥作用的Lab-on-a-Printer实质上是一种由微流体驱动的3D生物打印机。

Lab-on-a-Printer中的每个打印头都包含多个用于重新定向流体或墨水的微观通道。 这个平台是一项独特的技术，可以将多种细胞类型分层以创建3D组织结构。

Lab-on-a-Printer应用的一个例子是Aspect的3DBioRing组织，能够模仿人体肌肉的收缩和松弛。

“在打印过程中，我们可以实时切换材料，”Mohamed解释说，“我们真的可以开始创造非常复杂的组合和结构，这些都是真正重现身体内发生的事情所必需的。”

△3DBioRing肌肉组织平台。 来自Aspect Biosystems的照片

自2013年成立以来，Aspect Biosystems已经在该行业内承担了一系列知名项目，包括与弗劳恩霍夫毒理学和实验医学研究所合作。

2017年，制药巨头强生与Aspect Biosystems建立了合作关系，并启动了一项创建软骨治疗膝关节损伤的项目。 最近，强生还在爱尔兰都柏林三一学院联合推出了一家专业的3D生物打印设备。

在最近的投资中，首席财务官兼卑诗省基因组公司的创业与商业化副总裁Tony Brooks博士表示：“Aspect在很短的时间内显示出巨大的商业吸引力，我们很高兴支持他们的持续增长。”

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214551-1.html

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