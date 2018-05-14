日本计划提高可再生能源比例：太阳能风力成主力电源

据统计，2016年日本可再生能源发电占比仅为15．3％。根据日本2015年制定的一项目标，到2030年要让可再生能源占比升至22％―24％，核电控制在20％―22％，化石燃

日本经济产业省日前披露了预计在今年夏季的内阁会议上通过的《能源基本计划》草案。该草案首次明确写入，将推动太阳能和风力等可再生能源成为“主力电源”。据统计，2016年日本可再生能源发电占比仅为15．3％。根据日本2015年制定的一项目标，到2030年要让可再生能源占比升至22％―24％，核电控制在20％―22％，化石燃料降至56％。此次草案维持之前的方针不变，没有提出新的数值目标。



火力发电依然是现在日本的核心电源。作为人口超过一亿的发达经济体，日本能源消耗量巨大，化石燃料缺乏导致严重依赖进口。能源安全是至关重要的问题。早在2002年，日本就制定了《能源政策基本法》，并在次年10月出台了首个《能源基本计划》，后来又在2007年、2010年、2014年三次修改。此前的《能源基本计划》描绘了截至2030年的能源战略，此次计划制定的是截至2050年的能源战略。

日本《能源基本计划》草案认为，进一步制定支持太阳能的政策很重要，可以让太阳能发电企业或自己用太阳能发电的业主有足够动力，继续进行太阳能发电。此外，为了推动海上风力发电，将完善海域利用规则。草案还提出要加强利用氢气能源，把多余电力转换为氢能加以储存，以对输出功率不稳定的可再生能源形成补充。

在这份草案中，核电被定位为“重要的基荷电源”。以往，日本的能源战略一直以核电为中心。对于缺乏资源的日本而言，核电曾被认为是最稳定的电力来源。然而，2011年的福岛核事故导致日本普通民众对核电产生严重不信任情绪，政府对核电监管变得严格，安全对策费用大幅增加。出于对福岛核事故的反省，草案坚持尽可能降低对核电依赖度的一贯方针，但也认为核电作为实现去碳化目标的选项，从长远来看有必要恢复民众的信赖。

此间有分析指出，一贯重视核电与煤炭火力发电的日本，在太阳能和风力发电领域起步较晚，要迎头赶上并非易事。鉴于日本政府一直以来的能源方针，除冲绳电力公司外的日本各大电力公司都拥有核电站，对可再生能源并不积极。不过科技进步让可再生能源的发电成本大幅下降，为把可再生能源作为“主力电源”提供了技术支持。日本媒体指出，要把可再生能源变为日本的“主力电源”，日本能源界需要来一场彻底的意识改革。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214552-1.html

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