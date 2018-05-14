预测 | 2020年国内太阳能背板需求将达到5亿平方米

近年来，随着中国光伏产业的发展和国内技术的革新，国内涌现出数十家太阳能背板企业，他们通过加强技术研发来打破国外的技术垄断，同时不断提高产品质量，并凭借

一、中国太阳能背板行业供需情况

在光伏行业发展的早期，产品对于材料和工艺的高要求使背板在较长一段时间都被国外大型企业所垄断。近年来，随着中国光伏产业的发展和国内技术的革新，国内涌现出数十家太阳能背板企业，他们通过加强技术研发来打破国外的技术垄断，同时不断提高产品质量，并凭借性价比优势正在逐渐挤占国外企业的市场份额，太阳能背板国产化率逐步得到提升。另外在光伏产业向国内迁移、光伏发电平价上网以及降本增效趋势的背景下，传统国外企业由于不适应快速降本的需要，利润率下降，市场份额正逐步降低并逐步退出市场，国内企业正迅速占领市场。总体来看，国产背板产业整体崛起，市场集中度也在逐年提高，目前国内TOP5企业的市场份额已经超过50%，其中苏州赛伍和中来股份合计市份额更是超过37%。

二、中国太阳能背板行业产能产量分析

随着太阳能产业的发展以及太阳能背板国产化率的提升，中国太阳能背板行业的产能同步地处于非常快速的扩张状态。据科技媒体产业研究院统计，2013年，台虹科技产能为2000万平米，中来股份产能为3000万平米；而到2017年，台虹科技产能为4200万平米，中来股份产能为更是超过10000万平米。

图表：截止2017年国内主要背板生产企业产能（单位：万平米）

资料来源：科技媒体产业研究院

由于市场成长迅速，太阳能背板产能扩张非常迅速，具备竞争优势的企业的新增产能消化速度非常快，而不具备竞争优势的企业既有产能利用率相对较低。另外苏州赛伍产能利用率远超过100%，达到200%以上，由此可见，目前公司生产能力已经不能够满足下游市场对太阳能背板产品需求，公司急需持续扩充产能，进一步拓展太阳能背板市场。

图表：截止2017年国内主要太阳能背板企业产能产量分析统计

资料来源：科技媒体产业研究院

三、中国太阳能背板供给市场竞争分析

目前国内太阳能背板企业数量众多，主要有回天胶业、苏州赛伍、江苏汇通、乐凯、苏州中来、杭州兆丰、福斯特、高盟新料以及上海创辉。国内市场主体普遍面临着国外企业的技术垄断，积极进行技术创新的企业在残酷的竞争中生存下来并迅速发展，而后凭借强大的性价比优势挤压国外企业的市场份额，比如苏州中来等，最后会进一步提升产业的集中程度。

图表：国内主要背板生产企业及品种

资料来源：科技媒体产业研究院

四、太阳能背板行业需求量分析

太阳能背板是晶硅（单晶硅、多晶硅）光伏组件的重要零部件。可通过晶硅型光伏组件的产量来推算太阳能背板的需求量。

图表：2012-2017年国内太阳能背板需求统计分析(单位：W，m2/kw,GW,万m2)

资料来源：科技媒体产业研究院

五、太阳能背板行业需求前景分析

在可见的未来，太阳能组件依旧以晶硅型组件为主流。同样地可以通过晶硅型光伏组件的产量预测来推算太阳能背板的需求量。

图表:2018-2020年中国太阳能背板需求统计预测(单位：W，m2/kw,GW,万m2)

资料来源：科技媒体产业研究院

【相关报告推荐】

《太阳能背板行业市场研究及预测分析报告》

《2018年太阳能背板生产商主要竞争对手调查报告》

《中国户用光伏市场深度调查报告》

《中国分布式光伏发电行业市场研究及预测报告》

《光伏发电产业技术及市场前景预测报告》

《全球与中国BIPV市场研究及预测分析报告》

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214553-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm