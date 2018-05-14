环保产业热潮渐退 行业将面临哪些变化？

前两年，环保市场热度高涨，产业融合不断加强，跨界正在成为趋势。彼时，PPP模式如火如荼，不少基建类大型国企、央企进入；近两年，互联网、数字化等新技术普及应用，“互联网＋”概念再起，有的互联网企业也看好环保行业。

现在，葛洲坝、百度、阿里巴巴等企业都进入环保行业，带来资本或与资本密切相关，将在行业有大手笔、大动作。中环联理事长张益认为，目前资本对行业和企业的影响，已经大于技术创新和商业模式。

“跑马圈地之后，应警惕风险。”他认为，今年不少环保公司的年报显示亏损率较高，特别是前几年大批量拿项目的公司。产业链较长、业务范围较杂的企业、没有创新的企业、以及盲目跟风的企业将面临较大风险。

目前环保行业竞争激烈，平均净利润增速可能下降。同时，行业逐渐得到规范，PPP等模式也更加注重防范风险。行业正在从轰轰烈烈的环保建设转入日渐平淡的常态投入。

“渐退”之势逐渐显现，行业将面临哪些变化？

戚政韬对此表示，低估值将成产业常态化，但在行业规范后，环保企业的估值将向上提高，特别是运营类企业的估值将有所提高，但不会回到前两年四五十倍估值的水平了。

去年12月底到今年1月初，环保类上市公司特别是龙头企业有一波急跌。“站在资本市场角度来看，这传达出行业已经过了狂飙的阶段，市场预期已经有所降低。从环保企业家角度来看，对资本市场的预期一定不能过高，要适应平稳中增长的态势，回归到经营企业的本质。”戚政韬说。

作为跨界者，知合环境发展有限公司总裁王亚超也希望看到环保产业健康发展，不要因个别环保企业存在的风险和不稳定的经营状况，让资本市场对行业产生质疑，导致环保企业整体的市盈率下降。

协同融合趋势正在显现

加速与金融融合，不同领域的企业协同作战，提供不同的解决方案

“行业正在显现协同和融合的趋势，产融结合越来越重要。”王亚超表示。

李向群分析认为，2018年将是“大融”元年，在国家层面已经显现。生态环境部组建，将原环境保护部的职责与国土、水利、农业等部门的污染防治职责整合在一起，加强了统一管理，体现了部门融合。

国家层面释放了明确信号，产业的融合正在加强。李向群认为，产业发展与环境保护将从对立面走向融合，环保企业加速奔赴资本市场与金融融合，同时，企业间跨界联合形成平衡生态或将开始尝试。

在产业与金融的融合方面，近年来趋势非常明显，金融政策、市场等成为环保行业近年来发展的助力器。一方面，环保产业上市公司越来越多。李向群预估，在金融的助推下，今年仍将有不少环保企业A股上市。

另一方面，绿色金融产品如绿色信贷、绿色债券等也在帮助环保企业发展壮大。王亚超表示，此前不少环境治理项目面临支付难度大、付费模式不清晰等问题，现在衍生出很多金融产品，对产业发展提供了良好的融资手段，产融协同也将帮助行业逐渐走向规范的道路。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214554-1.html

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