合肥254人次因环保问题被问责

5月11日，合肥市人大常委会听取了合肥市人民政府关于中央环保督查反馈意见整改情况的汇报，记者从会上获悉，岸上草原的违规项目全面关停，完成湿地修复面积43．1

备受关注的巢湖生态环境整治进展如何？

5月11日，合肥市人大常委会听取了合肥市人民政府关于中央环保督查反馈意见整改情况的汇报，记者从会上获悉，岸上草原的违规项目全面关停，完成湿地修复面积43．1万平方米，共问责相关责任人员254人次。中央第四环境保护督察组督察反馈意见中，涉及合肥的55项整改任务，已经完成了41项。

今年，合肥将启动巢湖半岛等5个国家级湿地公园试点建设，5月底还将实现巢湖沿岸湿地之间、湿地与湖体之间的水系全沟通。

项目清理年底完成一级保护区内餐饮整改

2017年4月27日至5月27日，中央第四环境保护督察组对我省开展环境保护督察，并反馈督察意见。随后，合肥市迅速启动了整改工作。

“目前，中庙碧桂园、高速云水湾等小区完善了污水处理及在线监控设施，完成了雨污水主管网混接、错接整改，污水处理站保持正常运行。巢湖碧桂园、万达文化旅游城产生的污水整改后已接入市政污水管网，杜绝了污水直排巢湖。”合肥市政府相关负责人介绍。

对于巢湖流域一级保护区内违法项目，合肥进行了全面排查，对清查出来的185个项目已全面纳入整改，并印发整改工作方案。

“目前，已完成环湖湿地、水产养殖整改及一级保护区违法建设行为查处。计划今年底前完成巢湖流域一级保护区餐饮业整改以及违法建设整改工作。”上述人士介绍说，下一步，合肥将在一级保护区开展小餐饮、涉水在建项目、沿湖湿地建设、农业面源污染“四大专项整治行动”，确保2018年底前完成对一级保护区内违法违规项目的清理工作。

湿地修复沿岸湿地湖体水系全沟通岸上草原新添乔木芦苇

在湿地修复方面，合肥清除了湖面临时游船码头、游船，拆除了岸上草原滑草、跑马场、游船等旅游项目，关闭了相关经营服务设施，恢复了原状及草坪植被。

“岸上草原区域栽植2100棵杉树等乡土乔木和芦苇等湿地植物，今年3月已完工。”合肥市政府相关负责人透露，合肥市还实施巢湖沿岸水环境湿地水系连通工程，实现巢湖沿岸湿地之间、湿地与湖体之间的水系全沟通，计划今年5月完工。

此外，合肥市还印发了《合肥市湿地保护修复制度实施方案》，建立湿地保护修复制度。实施渡江战役纪念馆西侧、十五里河防浪林台、派河口、宋湾等湿地修复工程，完成湿地修复面积43．1万平方米，清退湖面面积4．5万平方米，恢复岸线1．3公里。同时，分类处理9个停车场，其中8个停车场复绿，拆除车位约2100个。

此外，以十五里河、南淝河、杭埠河等入湖河流、河口及滩涂湿地保护为重点，将规划建设环湖10块湿地，今年启动巢湖半岛等5个国家级湿地公园试点建设。

污水处理近七成乡镇建成污水处理厂

为全面控源减排，合肥市全面提速污水处理厂提标改造和污水管网建设。

会上透露，目前城区污水处理厂在建2座、规模15万吨／日，即将开工3座、规模40万吨／日。已完成污水处理厂提标改造12座，正在实施5座，开展前期工作7座。结合污水处理厂建设、老旧小区综合整治等，2017年以来累计投入8亿元加快雨污管网建设，目前建有污水管网4127千米。

“下一步，合肥将开展老城治污大会战，实施南淝河、十五里河等重点流域雨污混接调查，力争用2年时间全面完成整治。”合肥市政府相关负责人介绍，合肥将重点解决城市生活污染治理难点，全面提速污水处理厂建设和提标改造，在建提标改造项目2018年6月底前完工，其他项目2019年上半年完工。

在减小面源污染影响方面，合肥市已全面完成了养殖“三区”划定，禁养区927家养殖场（小区）全部关停或搬迁，非禁养区1755家畜禽养殖场全部建成废弃物处理利用设施或委托加工利用，粪污综合利用率72．77％。开展农村垃圾污水厕所专项整治“三大革命”，近七成乡镇、半数以上中心村建成污水处理厂（设施），到2020年将实现全覆盖。

监督问责254人次因环保问题被问责

合肥市严格执行《合肥市生态环境保护工作职责规定（试行》《合肥市生态文明建设目标评价考核办法》《合肥市党政领导干部生态环境损害责任追究实施办法（试行）》等制度规定，严肃责任。针对《中央环保督察反馈意见整改目标责任书》中涉及整改问责的，去年8月底已由省环保厅、省监察厅组成的省责任追究核查组进行核查，处理建议上报省委、省政府和环保部同意后处理。

“自中央环保督察意见反馈以来，合肥市各级纪检监察机关共核查处理环保涉纪问题线索158件，已办结146件，共问责相关责任人员254人次。”合肥市政府相关负责人介绍，问责人员中，党政纪处分59人次，诫勉谈话102人次，“红脸出汗”谈话67人次，组织处理1人次，免职3人次，通报批评13人次，书面检查9人次。“下一步将在前期查处环保问责案件的基础上，严格执纪监督问责，继续深挖细查一批违规违纪问题。”

达标方案“一湖一策”治理重污染河流

一系列治湖政策多管齐下，巢湖及其支流污染加重的趋势得到遏制。

“合肥编制实施了南淝河、十五里河、派河、双桥河等达标方案，有序开展控源截污、面源治理、污水处理能力提升、清淤疏浚、生态补水等工程，已完成32项、在建24项、前期35项。”合肥市政府相关负责人透露，下一步，合肥市将实施十五里河、派河、南淝河水体达标方案，“一湖一策”治理，力争2020年实现相关支流达标。

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