海淀大规模棚改征收项目 安置房建设正式动工

从启动房屋征收预签约，到回迁安置房开工建设历时10个月，再次刷新了棚改速度。

“筑就百姓安置的幸福巢”。2018年5月13日，海淀区魏公村小区棚改项目回迁安置房建设正式动工。魏公村小区项目从启动房屋征收预签约到回迁安置房开工建设历时约10个月的时间，实现了征收、拆除、动工的计划目标，也再次刷新了棚改速度。

花园小区“变身”脏乱差，居住环境亟待改善

资料显示，魏公村小区位于中关村南大街西侧，总占地面积约7.05公顷，其中南区回迁安置建设用地4.5万平方米，共有住宅1320户，非宅10家

作为魏公村地区第一批盖起的居民楼，曾经的花园式小区，在历经30多年的时代变迁后，环境严重落伍，房屋破损陈旧、市政设施老化、配套功能设施欠缺，脏乱差的面貌让居民苦不堪言。改变现状，改造小区，改善居住，成为了小区居民多年以来的期盼。在2015年8月小区改建意愿征询中，同意改造的居民达到94.23%。

各级政府高度重视，开创棚改征收新模式

加快棚户区改造，圆广大居民的安居梦，是党中央、国务院近年来部署实施的一项重大民生举措。

对于魏公村小区面临的困境，海淀区政府高度重视。2015年，海淀区委区政府成立了魏公村小区旧城改建项目领导小组及现场指挥部，通过政府实施征收推进居民生活条件的改善，并创立了住建委与街道联合推进的模式，充分发挥了住建委的业务优势和街道的属地管理优势。

扎实做好群众工作，合理补偿赢得民心

在魏公村小区项目的征收实施过程中，全体干部职工冲在群众工作的第一线，以“棚改怎么改，群众说了算”的宗旨，让小区居民真正成为棚改的主体。

从2016年9月2日入户评估工作启动开始，在历经9天的日夜奋战，入户评估就完成了99.62%，大量入户数据的取得为后续方案制定、居民洽谈打下坚实基础。入户评估后，为了及时解决居民问题，指挥部组织设立了“一委四站”，免费提供法律咨询和相关手续的办理。整个过程中，面对居民的各种疑问，工作人员动之以情，晓之以理，打消了居民的很多顾虑。

2017年5月18日，《魏公村小区住宅房屋征收补偿方案》正式公示。据工作人员介绍，征收补偿方案是在充分考虑了小区居民的合理意见和建议后，结合小区实际情况，在不断修改和完善后得以形成的，补偿方案中对于居民集中反映的问题都进行了相应的调整。如增加了平房建房补助、高龄补助、速签奖励、预签生效比例奖励等补助和奖项。同时，在房屋评估价格、临时安置费、货币补偿专项补助、土地出让金补助等方面都相应的进行了提高。

攻坚克难，日夜奋战，项目取得阶段性成功

坚实的民意基础和细致的居民工作，为魏公村小区项目的顺利开展打下坚实基础。预签约首日比例超80%、预签约首周比例超85%、15天内预签比例达92%、预签约期内比例达到96.4%……魏公村小区项目，以一连串的记录，宣告取得阶段性成功。

2017年7月5日，海淀区人民政府发布房屋征收决定，魏公村小区项目正式启动，搬家交房、补偿款发放、选房、房屋拆除等工作也同步开始。在区委、区政府的高度重视下，各部门通力配合，历经203天的日夜奋战，拆除工作于2018年1月25日全部完成。居民们纷纷表示，现在的期待就是早日住上新房，和老邻居团聚。

加快办理一会三函，确保项目工程节点

为确保项目工程节点，推进回迁安置房尽快开工建设，指挥部积极协调各有关部门，先后取得了前期工作意见函、规划方案审查意见函复函、施工登记意见函等一会三函相关审批手续，抓紧完成开工地块的施工图设计，并组织施工总包及监理单位进场，做好了施工的各项准备工作。

开工建设正式启动，回迁新居指日可待

5月13日，随着轰鸣的机械声和响亮的锣鼓声，由央企中建八局承建的魏公村小区回迁安置房项目正式开工建设。海淀区住房和城乡建设委员会党组书记、建委主任张世芳与紫竹院街道党工委书记王曼谕及指挥部全体工作人员、建设单位、承建单位、派出所、城管、媒体记者、居民代表参加了开工动员会。会上，各领导、各单位、居民代表分别致辞，表达了对安置房建设的要求和期盼。

动员会取得了圆满成功，作为居民翘首以盼的民生工程，项目自启动以来就受到各级领导的高度重视，在各级部门的大力支持和配合下，魏公村小区回迁安置房建设克服了种种施工阻碍，于今日进入正式施工阶段。

建设单位表示接下来的整个建设过程都将会切实加强工程管理、领导责任落实，坚守建筑施工安全生产红线，严格按照工程项目管理标准规范作业。监理单位也表示一定会坚守职责，充分发挥监理部门的监督、指导作用，把好工程建设质量关、安全关。相关负责人表示回迁安置房建设将严格按照高标准设计、建造，甄选的都是高品质建材，不仅工程质量好，建造品质也高。同时，在确保工程质量关的前提下，将会紧抓工程进度，以确保安置房建设于2020年7月按时竣工交付。同时，各参建单位也表示一定会以高度的责任心，盯质量、抓进度，力争将魏公村小区回迁安置房项目建设成为高标准的样板工程。

回迁安置房承载着一千多户的家庭幸福。未来的魏公村小区环境面貌优化提升，基础设施建设完善，周边配套功能齐全，相信小区居民的住房条件和居住环境会得到很大改善。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214557-1.html

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