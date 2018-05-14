物联网六人行盛大启动 搭建行业资源高效对接平台

联动上下游企业，高效对接行业资源，帮助企业智慧扩张选址。5月10日，由中关村物联网产业联盟携手选址中国共同举办的“物联网六人行”圆桌峰会盛大启幕。活动旨在搭建行业资源高效对接平台，助力优质企业项目智慧落地，从而在企业与政府机构之间搭建高效交流平台。



“物联网六人行”活动的举行，吸引了行业高度聚焦。中关村物联网产业联盟副秘书长张援生、北京嘉合百善科技发展有限公司董事长迟胜、中关村物联网产业创新中心常务副主任赵苡彤、北京嘉合百善科技发展有限公司董事长董事长助理张怀宇、选址中国副总经理廖霄、北京臻维数据股份有限公司罗臻丞、风云资本总经理姜广胜、邢台市桥东区招商局局长贾云龙、贝壳菁会项目经理孙晓佳等嘉宾领导出席了此次活动。

据悉，“物联网六人行”活动将每周定期举行，深度走访中关村物联网产业联盟旗下核心企业代表，为行业搭建高效交流平台，致力于促进物联网领域产业链条、产业生态、资本支持以及产业落地等多个环节进行深度融合，实现多方共赢，开拓行业新思路。

中关村物联网产业联盟成立于2009年，是中国首 家物联网产业联盟。由中关村在物联网产业链上下游具有优势的单位共同发起。目前，联盟累计服务企业7046家，活跃会员3000余家。联盟自成立以来，针对行业的发展、标准的制定、平台搭建、物联网商业模式的创新等内容组织了40余场主题沙龙活动，为企业提供一个物联网领域学术交流、思维碰撞以及对接合作的平台。

10日，“物联网六人行”活动第一站走进物联网企业――北京嘉合百善科技发展有限公司。嘉合百善公司董事长助理张怀宇为现场嘉宾介绍了健康管理信息平台及居家养老智慧养老设备。未来老人的健康信息可实时传输并与家人共享，陪伴式机器人、骨传导电话、助眠眼镜等高科技设备，更是吸引了每一位到场嘉宾的眼球。

随后， “物联网六人行”圆桌茶话会，在联盟副秘书长张援生组织下顺利开展。嘉宾就各自需求展开介绍，并就大健康产业优质资源与项目落地实施等问题进行深入探讨。茶话会上，邢台市桥东区招商局局长贾云龙，介绍了邢台市的发展定位与招商计划，桥东区立足健康中国战略，积极引进大健康企业在桥东区落地生根。

嘉合百善公司董事长迟胜、臻维数据董事长罗臻丞，则分别关于健康信息管理云平台及智慧养老设备的发展进行深入探讨。嘉宾纷纷就大健康企业项目落地等环节交流意见并展开深入探讨。风云资本总经理姜广胜表示，大健康产业将成为金融市场的下一个投资风口，目前公司正在寻找合适的有潜力的大健康企业。

张援生秘书长风趣的表示，“单个企业找政府落地项目，就像女追男一样，想获得招商手册以外的优惠难上加难。联盟的存在，则是将物联网企业优势资源打包，搭建与政府沟通的平台，从而获得政府的政策支持。”

最后，嘉宾们共同见证了北京嘉合百善科技发展有限公司成为“中关村物联网产业联盟副理事长单位”的授牌仪式，董事长迟胜接受了担任2018年-2019年度中关村物联网产业联盟副理事长一职的聘书。

选址中国拥有10年以上产业地产服务经验，为致力于搭建企业、园区与专业服务的信息共享对接平台。为企业选址提供真实细致、专业高效的选址服务。先后在全国30余城市为57个产业园区提供咨询服务，并发表了100余篇区域及产业研究报告、企业选址报告。能够针对不同企业的需要，匹配孵化器、创投园、厂房、土地、科技园、商务园、总部园等各种空间形态，让专业与资源并驾齐驱。

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