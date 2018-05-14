　
主页 > 新闻 > 聚焦 > 正文

美味不用等完成D1轮融资，估值40亿元

点评

科技传媒网 互联网转载 网易 2018-05-14 15:35

美味不用等完成D1轮融资，估值40亿元,融资 阿里 携程 餐饮

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月14日消息，智慧餐饮服务商――美味不用等宣布以现金加资源的形式完成D1轮融资，融资额达4亿元人民币，由阿里携程领投，华兴资本担任融资顾问。经过本轮融资，美味不用等的估值已达到40亿元。D1轮的融资将用于互联网餐厅系列产品的研发和市场推广。

公开资料显示，美味不用等成立于2013年，截至目前，美味不用等为近10万家餐厅提供了智慧餐饮一体化解决方案，去年全年产生的订单数超过3亿，流水总量（GMV）近300亿。

（本轮融资信息由美味不用等提供，未经网易科技核实）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214559-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm

(责任编辑：夏喧)
标签:融资阿里携程餐饮

1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；

2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；

3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。

4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。

阅读延展
更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
科技传媒网科技要闻

电子城物业：创新打造实至名归的园区物业楷模

常摊开着一张电子城物业所服务的园区平面图，上面详细描绘了产业园的每个角落

科技传媒网创客必读科技新闻

年糕妈妈定制：高颜值又好用的野餐垫

年糕妈妈定制：高颜值又好用的野餐垫

科技传媒网每日精选阅读

变化接2连3 传统打印盯上3D打印香饽饽

过去文印行业波澜不惊，稳得就像湖水。近几年出现了微妙的变化，扩张打印和复印产品线，转型数字化服务，启动3D打印新业务，一切又重新动了起来。为什么3D打印这

科技传媒网科技专题
第五届520美容师节发布会暨第十届中国美容领袖高峰论坛-科技传媒网
更多科技新闻 相关科技新闻报道
新闻
聚焦
早晚报
访谈
评论
头条
要闻
智库
产业园
孵化器
政策
项目
创新
创客
创投
产品
融资
产业
信息技术节能环保
新材料新能源
生物医药
制造业
市场
企业
金融
电商
活动
媒体
汇编
业界
原创
专题
观视频
览图库
专栏汇
关于科技传媒网

科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。

关于网站|法律顾问|通知公告|版权声明|广告服务|意见反馈|友情链接|网站地图|RRS订阅|TAG标签

版权所有 科技传媒网 Copyright © 2013-2016 工商局粤ICP备13029705号

微信
微博
RSS