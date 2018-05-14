美味不用等完成D1轮融资，估值40亿元,融资 阿里 携程 餐饮
科技传媒网讯 网易科技新闻 5月14日消息，智慧餐饮服务商――美味不用等宣布以现金加资源的形式完成D1轮融资，融资额达4亿元人民币，由阿里、携程领投，华兴资本担任融资顾问。经过本轮融资，美味不用等的估值已达到40亿元。D1轮的融资将用于互联网餐厅系列产品的研发和市场推广。
公开资料显示，美味不用等成立于2013年，截至目前，美味不用等为近10万家餐厅提供了智慧餐饮一体化解决方案，去年全年产生的订单数超过3亿，流水总量（GMV）近300亿。
（本轮融资信息由美味不用等提供，未经网易科技核实）
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214559-1.html
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