乐视2017业绩说明会：现金流紧张 尚未有确定自救方案

科技传媒网讯 网易科技新闻5月14日消息，今天乐视在网上举行了2017年度业绩说明会，股东以及外界对乐视的疑惑，乐视方面做了解释。不过，从其回复状况来看，乐视目前资金安排上存在较大困难，现金流极度紧张，虽然管理层正在积极寻求一切可能的方案，但目前尚未形成确定方案。

而且，乐视方面也在积极联系贾跃亭希望能够尽快与公司一并确认有效的解决方案以及还款时间表。

根据乐视聘请的审计机构立信会计师事务所的审计工作显示，2017年度公司归母净利润亏损138.78亿元。 经审计，2017年度计提各项资产减值损失共计108.82亿元，其中坏账损失计提60.94亿、无形资产减值损失计提32.80亿元。本次计提资产减值准备将减少归属上市公司股东2017年净利润88.14亿元。

根据《2018年第一季度报告》显示，由于受关联方资金紧张、流动性风波的持续影响，乐视声誉和信誉度仍陷于较严重的负面舆论旋涡中。2018年一季度，乐视的各项收入处于缓慢恢复中。

不过，乐视董事长兼总经理刘淑青表示，总体上看，乐视目前整体资金安排上存在较大困难，现金流极度紧张，公司管理层正在积极寻求一切可能的方案，但目前尚未形成确定方案。

而对于目前传闻的贾跃亭FF汽车已经运抵中国事件，乐视网方面并不知情。乐视管理层一直积极、主动保持与贾跃亭先生及其关联相关方的沟通，期望贾跃亭先生及相关方可以尽快与公司一并确认有效的解决方案及还款时间表，及时挽救上市公司于资金紧张的泥潭中。

对于是否有退市的风险，乐视方面称根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，公司出现最近两年的审计报告对公司为否定或者无法表示意见，深交所可以决定对公司暂停上市。

“ 如公司拟采取的措施在2018年度审计报告未消除无法表示意见影响，则公司可能连续两年被出具无法表示意见审计报告，存在被暂停上市的风险。”乐视董事会秘书赵凯表示。（静静）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214560-1.html

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