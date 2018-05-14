一周智能制造事件汇总：西安签约引资882.2亿 促智能制造转型

5月9日，由中国工程院、工业和信息化部、中国科学技术协会共同主办的“2018智能制造国际会议”在北京召开。工业和信息化部部长苗圩出席并作主旨报告。

工信部苗圩：四个“着力”加快发展智能制造

5月9日，由中国工程院、工业和信息化部、中国科学技术协会共同主办的“2018智能制造国际会议”在北京召开。工业和信息化部部长苗圩出席并作主旨报告。

苗圩表示，过去几年中国智能制造虽然取得了长足进步，但仍然存在一些不足。为此，他提出了四点建议：一是在着力补齐短板上下功夫，把提升智能制造供给能力放在更为突出的位置，加快突破智能制造核心装备及工业软件系统；二是在着力促进应用上下功夫，大力培育智能制造系统解决方案供应商，支持企业从应用出发，打造细分行业系统解决方案，强化集成创新；三是在着力夯实基础上下功夫，加快智能制造标准制修订与推广应用，完善智能制造标准体系，夯实工业互联网和信息安全基础，深化5G、IPv6、工业大数据、人工智能等新一代信息通信技术与先进制造技术的融合；四是在着力扩大开放上下功夫，拓展现有双边、多边对话机制，进一步加强智能制造领域的国际合作与交流。

从智能制造到科技服务 川港合作现场签约29个项目

5月11日上午，在成都举办的四川―香港投资与贸易合作交流会上，举行川港合作项目签约仪式，经过前期对接洽谈，现场集中签约29个项目，涉及精准扶贫、旅游、现代金融、智能制造、科技服务、商贸流通、现代物流、食品饮料、装备制造、商业综合体等多个领域。

香港理工大学与四川省政府的战略合作项目、香港各界扶贫促进会在内地的首个扶贫项目――巴中市南江县精准扶贫项目、香港设计总会在天府新区成都片区的川港设计创意产业园项目、香港铁路与成都轨道交通集团的成都市轨道交通TOD项目等13个项目上台签约。

川港合作近年来日趋紧密。截至去年底，香港在川投资设立企业数量已超5000家，20年内增长50倍。香港成为四川第一大外资来源地。在川的重点港资企业12家，分布于成都、宜宾、德阳和内江4地，平均投资总额超7亿美元，累计投资总额超93亿美元。

29个项目签约引资882.2亿 全面构建西安智能制造转型升级新高地

5月12日，在第三届丝博会暨西洽会上，一场“重量级”的签约仪式备受关注――西安经开区投资环境推介暨重点项目签约仪式成功举行，29个项目签约，引资882.2亿元。

综观此次签约的29个项目，它们不仅各具亮点，而且还充分涵盖了上述重点发展的产业集群。尤其值得一提的是，经开区注重“招商与引智”并举，加大高端人才引进力度。本次签约仪式上，聘请中国工程院院士张立同为“经开区首席经济顾问”，首次引进院士产学研合作项目――“张立同院士新材料创新工作站”。

苏州智能制造研究院正式开园

5月8日，苏州智能制造研究院正式开园，这是由浙江大学机械工程学院教授团队与苏州市吴中科技创业园共同出资、合作共建的新型研发机构，将以“研发＋产业孵化”模式助力苏州制造业转型。

苏州智能制造研究院于2017年上半年创立，坐落于吴中区木渎镇。目前，研究院已成功取得多项创新成果。其中，超精密制造与检测研发中心已与全球芯片光刻系统的领导厂商阿斯麦（ASML）合作，研制出达国际领先水平的轻量化光刻机运动机构精密定位元件。智能设备与增材制造研发中心已研发出光固化、可降解且具有优越生物相容性的水凝胶材料――“高性能生物水凝胶材料”，其在生物医学领域具有广泛的应用，目标成为全球光固化生物材料龙头。

碧桂园加码产城融合，以科技小镇为载体重投智能制造

5月10日，碧桂园集团与深圳清华大学研究院联合举办“凤凰科技”智能制造高峰论坛。碧桂园集团副总裁、产城融合中心总经理刘宁在现场首次发布碧桂园产城融合的产品矩阵，由科技新城、区域性的科技产业基地中心、科技产业园国际制造港以及最新的科技产业综合体四大类构成。未来除高新科技产业，碧桂园还将整合美丽乡村、田园综合体、文旅康养等实现产业业态的全覆盖。

碧桂园集团副总裁朱剑敏宣布将以科技小镇为载体，大力推动科技智能发展，并表示未来，碧桂园将重点发展智能制造，并投入巨资，聚焦智能机器人、系统集成等新技术、新业态核心模式，推进物联网、大数据、云计算的广泛应用。

攀钢与阿里云合作引入ET工业大脑，布局钢铁智能制造

5月8日，ET工业大脑签约仪式在杭州阿里巴巴集团举行。攀钢集团、阿里云及攀钢集团旗下积微物联共同签署合作协议。三方将以攀钢集团为场景试点，以阿里云为技术载体，以积微物联为平台，引入ET工业大脑，计划用人工智能炼钢，着力降低生产成本。

据悉，本次合作，三方将围绕生产工艺优化、产品表面缺陷识别、设备智能维修、工厂和产线可视化、智能安保等多个钢铁智能制造领域展开全面、深入的合作。重点引入工业大脑，优化造渣环节，降低钢铁料的吹损和喷溅。同时，工业大脑还会被应用到冷轧环节，找出影响冷轧合格率关键因素，优化冷轧工艺控制，提升效率和效益。

深圳橙子自动化牵手国际机器人巨头KUKA，推动3C产业自动化升级

5月9日，3C电子行业自动化整体解决方案提供商――深圳橙子自动化与全球机器人巨头――德国KUKA机器人在深圳举行全球战略合作发布会。橙子自动化在发布会上首次全面展示了其在手机组装测试方面的整体解决方案，并发布了最新自主研发的标准化产品――在线式喷射点胶机、手机IMEI写号测试机、FPC自动装载机等设备。业内人士指出，随着3C产业的快速发展，智能制造需求逐步扩大，3C产业链自动化改造的市场规模巨大，此次中国本土系统集成商与国际顶尖机器人品牌开展战略合作，将更好地推动3C产业自动化升级，助力中国智能制造。

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