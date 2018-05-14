“大数据+智能制造”推动提质增效

近日，贵州航天林泉电机有限公司16台自动化设备投用，标志着林泉电机在走向智能化、信息化的生产模式上更进一步。按照计划，到2020年，该公司投用的智能化设备将

近日，贵州航天林泉电机有限公司16台自动化设备投用，标志着林泉电机在走向智能化、信息化的生产模式上更进一步。按照计划，到2020年，该公司投用的智能化设备将达100余套，自动化覆盖率达60%，产能提升50%。

林泉电机是有着53年历史的军工企业，主要从事精密微特电机、二次电源、伺服控制系统、小型遥测产品的科研生产。由于产品具有多品种、小批量的特点，质量的一致性、合格率等成为制约企业快速发展的瓶颈。

2017年9月，在贵阳高新区的推动下，林泉电机以大数据技术创新运用为基础，实施“千企改造”工程，将电机制造自动化与生产管理信息化进行融合，改变手工作坊式的制造模式，解决质量不一、效率低下两大“痛点”。

“我们先后投入2000多万元自主设计开发自动化设备，按照从工位、生产线到车间的步骤，对设备进行智能化改造。”贵州航天林泉电机有限公司智能制造项目负责人郑俊强说，经过智能化改造，目前智能绕线机将绕线工艺由原来的40至60分钟压缩到2分钟；自动整形机不仅解决了人工生产质量一致性差的问题，还将生产效率提高了5倍，合格率提升到99.5%；喷漆机器人将每个工件的喷漆作业时间由5分钟减少到30秒，同时减轻了喷漆过程中有毒有害物质对工人身体的伤害。

“所有智能化设备都带有数据采集功能，我们可以实时采集生产数据，通过生产管理平台，实时监控生产过程。”郑俊强说，从单点的工位自动化、产线自动化，再到整个车间的自动化，通过信息集成，最终可以实现电机制造自动化。

此外，林泉电机还依托在精密微特电机领域的设计研发、仿真检测、生产制造等产业链的核心地位优势，采用云计算、大数据、物联网等技术，搭建了电机行业第一家产业互联网平台――精密微特电机产业互联网平台。“我们希望通过该平台，将相关企业、政府、高校、专家、创客、客户等资源汇集起来，进行统一优化管理和经营，实现对行业的再分工、资源的再分配、市场需求的再平衡。”贵州航天林泉电机有限公司云平台项目负责人张太平说。

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