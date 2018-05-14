　
主页 > 产业 > 制造业 > 正文

“大数据+智能制造”推动提质增效

点评

科技传媒网 互联网转载 2018-05-14 17:01

近日，贵州航天林泉电机有限公司16台自动化设备投用，标志着林泉电机在走向智能化、信息化的生产模式上更进一步。按照计划，到2020年，该公司投用的智能化设备将

近日，贵州航天林泉电机有限公司16台自动化设备投用，标志着林泉电机在走向智能化、信息化的生产模式上更进一步。按照计划，到2020年，该公司投用的智能化设备将达100余套，自动化覆盖率达60%，产能提升50%。

林泉电机是有着53年历史的军工企业，主要从事精密微特电机、二次电源、伺服控制系统、小型遥测产品的科研生产。由于产品具有多品种、小批量的特点，质量的一致性、合格率等成为制约企业快速发展的瓶颈。

2017年9月，在贵阳高新区的推动下，林泉电机以大数据技术创新运用为基础，实施“千企改造”工程，将电机制造自动化与生产管理信息化进行融合，改变手工作坊式的制造模式，解决质量不一、效率低下两大“痛点”。

“我们先后投入2000多万元自主设计开发自动化设备，按照从工位、生产线到车间的步骤，对设备进行智能化改造。”贵州航天林泉电机有限公司智能制造项目负责人郑俊强说，经过智能化改造，目前智能绕线机将绕线工艺由原来的40至60分钟压缩到2分钟；自动整形机不仅解决了人工生产质量一致性差的问题，还将生产效率提高了5倍，合格率提升到99.5%；喷漆机器人将每个工件的喷漆作业时间由5分钟减少到30秒，同时减轻了喷漆过程中有毒有害物质对工人身体的伤害。

“所有智能化设备都带有数据采集功能，我们可以实时采集生产数据，通过生产管理平台，实时监控生产过程。”郑俊强说，从单点的工位自动化、产线自动化，再到整个车间的自动化，通过信息集成，最终可以实现电机制造自动化。

此外，林泉电机还依托在精密微特电机领域的设计研发、仿真检测、生产制造等产业链的核心地位优势，采用云计算、大数据、物联网等技术，搭建了电机行业第一家产业互联网平台――精密微特电机产业互联网平台。“我们希望通过该平台，将相关企业、政府、高校、专家、创客、客户等资源汇集起来，进行统一优化管理和经营，实现对行业的再分工、资源的再分配、市场需求的再平衡。”贵州航天林泉电机有限公司云平台项目负责人张太平说。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214562-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm

(责任编辑：夏喧)
标签:大数据智能制造

1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；

2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；

3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。

4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。

阅读延展
更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
科技传媒网科技要闻

电子城物业：创新打造实至名归的园区物业楷模

常摊开着一张电子城物业所服务的园区平面图，上面详细描绘了产业园的每个角落

科技传媒网创客必读科技新闻

年糕妈妈定制：高颜值又好用的野餐垫

年糕妈妈定制：高颜值又好用的野餐垫

科技传媒网每日精选阅读

变化接2连3 传统打印盯上3D打印香饽饽

过去文印行业波澜不惊，稳得就像湖水。近几年出现了微妙的变化，扩张打印和复印产品线，转型数字化服务，启动3D打印新业务，一切又重新动了起来。为什么3D打印这

科技传媒网科技专题
第五届520美容师节发布会暨第十届中国美容领袖高峰论坛-科技传媒网
更多科技新闻 相关科技新闻报道
新闻
聚焦
早晚报
访谈
评论
头条
要闻
智库
产业园
孵化器
政策
项目
创新
创客
创投
产品
融资
产业
信息技术节能环保
新材料新能源
生物医药
制造业
市场
企业
金融
电商
活动
媒体
汇编
业界
原创
专题
观视频
览图库
专栏汇
关于科技传媒网

科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。

关于网站|法律顾问|通知公告|版权声明|广告服务|意见反馈|友情链接|网站地图|RRS订阅|TAG标签

版权所有 科技传媒网 Copyright © 2013-2016 工商局粤ICP备13029705号

微信
微博
RSS