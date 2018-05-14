上市公司环保信披亟待强化

根据企业环境信息披露指数（2017综合报告），近3年来上市公司的环境信息透明度有明显改善，但大部分企业在环境信息披露方面仍有较大的提升空间。

继＊ST三维、辉丰股份之后，近期上峰水泥也因环保问题涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查。一直以来，对于环保问题，很多上市公司视为“家丑”，在信息披露中存在避重就轻甚至隐瞒行为。针对部分上市公司“打太极”的消极态度，网民呼吁，在加强环保督察的同时，应尽快弥补立法及制度空白，形成完整的环境信息披露监管链条，进一步规范上市公司的环境信息公开。

根据企业环境信息披露指数（2017综合报告），近3年来上市公司的环境信息透明度有明显改善，但大部分企业在环境信息披露方面仍有较大的提升空间。在172个表明自身为重污染行业的企业中，披露的环境政策主观性较强，大多为主观概括性语言，看似面面俱到，然则并未明确责任落实机制，对于客观体现企业环保状况的帮助不大。

网民“刘学之”认为，上市公司多为利益导向，披露越多越有可能引起关注，稍有不慎极易出现纰漏，甚至因某些敏感指标被误读而影响企业形象及投资者关系，总之，说多了没奖励，说少也无处罚，企业索性选择了避重就轻、闭口不谈。

对于如何进一步加大上市公司环境信息披露力度，网民“骆建华”建议，应及时修改证券法，强制性要求上市公司披露环境信息，不断提高上市公司的环保违法违规成本，让“环境风险”转换为“财务风险”。

网民“马骏”建议，强化信披需要在以下几个方面加以推动。首先，交易所要出台具体规定，明确披露的内容和模板，对关键信息，尤其是主要污染排放指标，要求定量、定期披露；第二，发挥中介机构对环境信息披露的评价、监督、引导和激励作用；第三，要继续强化环境信息披露的监管与执法。

网民“李志青”还表示，相关部门应细化措施和标准，为环境信息披露出具更有针对性、更为精细化的要求，从监管理念、制度设计、审核把关、日常监管等方面入手，形成完整的环境信息披露监管链条。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214563-1.html

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