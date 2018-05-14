预估值约为25亿：嘉泽宣布收购中盛光电

上周五，嘉泽新能公告称拟向泰通工业等33名对象非公开发行股份并支付现金，购买其持有的中盛光电100％股权。经初步评估及各方确认，中盛光电100％股权的预估值约

上周五，嘉泽新能公告称拟向泰通工业等33名对象非公开发行股份并支付现金，购买其持有的中盛光电100％股权。经初步评估及各方确认，中盛光电100％股权的预估值约为25亿元。

此外，嘉泽新能拟通过询价方式向包括金元荣泰在内不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额预计不超过14．86亿元。拟用于中盛光电国内分布式光伏发电建设项目、中盛光电国外集中式光伏发电建设项目、支付本次交易的现金对价及相关的中介费用。

经初步评估，中盛光电100．00％股权的预估值约为25亿元，预估增值率为232．64％。

中盛光电承诺未来三年累计净利润约为8．6亿元，其中2018年、2019年、2020年的预测净利润分别约为2．1亿元、2．8亿元、3．7亿元。否则将向嘉泽新能进行补偿。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214564-1.html

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