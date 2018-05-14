今日看点：3D打印助力先进武器开发

匹克3D打印跑鞋-“FUTURE3.0”凭借着对3D打印一体成型的创新研究，荣获“设计先临”专项奖。今日的3D打印行业还有哪些值得关注的重要内容呢？

5月14日消息，匹克3D打印跑鞋-“FUTURE3.0”凭借着对3D打印一体成型的创新研究，荣获“设计先临”专项奖。今日的3D打印行业还有哪些值得关注的重要内容呢？下面一起来了解详情。

3D打印助力先进武器开发

近年来，3D打印（AM）为制造业带来巨大变革，连各国军队都纷纷将该技术应用到军备制造和维修领域。

飞机、导弹的零件往往结构复杂、形状特殊，用传统工艺制造又难又贵，3D打印正好能解决难题。“尽管还不能‘打印’一枚完整的导弹，但推进系统等诸多关键零件已能用3D打印机弄出来，让研发生产更快更高效，”《简氏国际防务评论》称，“3D打印的优势是能造出几乎任何形状的物体，小批量、多品种、柔性化和定制化是其最适宜的场景，目前美国雷锡恩、洛・马等军火商都在武器设计生产中使用3D打印。”

美国3D打印机器人加工导弹导引头

雷锡恩公司旗下约80%的导弹部件通过3D打印获取，包括火箭发动机、制导系统、印刷电路等。美国空军第91导弹维修中队也在用3D打印制造特种工具，用于维修“民兵-3”洲际导弹。

3D打印技术固然先进 却有可能为全球国防安全带来巨大隐患

近年来，由美国麻省理工学院(MIT)在上世纪80年代首次提出的3D打印技术发展迅猛，其正式的名称是“增材制造”(Addictive Manufacturing)。尽管增材制造技术的进步在设计生产义肢假体和喷气发动机部件方面有可能带来重大突破，但是该技术也可能会导致武器在全球范围内加速扩散。

据美国科学日报网5月8日消息称，美国综合性战略研究智库兰德公司(RAND Corporation)的一份最新文件阐述了增材制造技术或有助于他国军事对手、暴力极端分子、甚至街头罪犯生产供自己使用或用于销售的武器，从而增强这些敌人和不法分子的实力与危害。

美国海军安装3D Systems金属3D打印机，为核动力战舰生产零件

3DSystems宣布与美国最大的军事造船公司HuntingtonIngallsIndustries签署海军军舰建造协议，双方的合作旨在使用金属增材制造来建造海军军舰。

纽波特纽斯造船公司（NNS）目前拥有美国海军航空母舰设计，制造和加油的唯一合同。作为弗吉尼亚州最大的工业雇主，NNS也是美国海军潜艇的供应商。

匹克3D打印跑鞋获中国设计智造 “设计先临”专项奖

北京时间2018年5月8日，第三届DIA中国设计智造大奖“设计先临”专项奖总决赛评审在杭州中国美术学院南山校区成功举办。匹克3D打印跑鞋-“FUTURE3.0”凭借着对3D打印一体成型的创新研究，在此次总决赛评审中荣获“设计先临”专项奖。

3D打印服装：APEX外套和手提包亮相3D行业大会

上周，GE在纽约召开了3D行业大会。尽管大部分活动集中在汽车、航空航天和医疗用途的金属3D打印，但还有一些更新颖的3D打印示例。有3D打印的自行车零件、滑板车、眼镜和智能手机。还有Alexis Walsh和Justin Hattendorf的3D印花外套和手提包。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214567-1.html

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