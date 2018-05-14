特斯拉Model S追尾消防车，时速近100公里,特斯拉 model s 消防车 追尾 autopilot 车祸
科技传媒网讯 网易科技新闻5月14日消息，据国外媒体报道，当地时间周五晚间一辆配置半自动驾驶功能Autopilot系统的特斯拉Model S电动汽车在美国犹他州南约旦市以60英里/小时（97公里/小时）的速度追尾了一辆消防车，但警方表示目前尚不清楚Autopilot系统是否处于启用状态。
南约旦市警方表示，涉事特斯拉Model S电动轿车在消防车等红灯时追尾，目前事故原因正在调查中。
据悉，此次车祸正值联邦安全机构调查特斯拉的半自动驾驶系统Autopilot性能之际。
南约旦市警方称，事故中特斯拉Model S电动汽车的安全气囊起到了保护作用，特斯拉司机右脚脚踝骨折，而消防车司机平安无事。
南约旦市警方在电话中表示，目前没有迹象表明特斯拉司机受到任何干扰。警方在一份声明中表示，车祸事件发生时正在下小雨，路面湿滑。声明说：“目击者指出，特斯拉Model S在追尾之前没有采取制动措施。”
特斯拉半自动驾驶系统Autopilot使用摄像头，雷达和行车电脑来完成定速巡航，改变车道并自动刹车等功能。特斯拉提醒司机在使用Autopilot系统时仍需要集中注意力，双手放在方向盘上，以便于能够及时处理突发情况。要求他们保持眼睛在路上，双手放在车轮上，以便他们能够控制以避免事故发生。
警方表示，他们一直在与国家运输安全委员会就此次事件进行接触。 国家运输安全委员会发言人Keith Holloway表示，对于其所在机构是否会参与此次事故调查尚不清楚。
对于此次车祸特斯拉目前未予置评。（晗冰）
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214568-1.html
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