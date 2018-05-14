牺牲隐私来换取科技的便利？库克:苹果不会这样做

（原标题：Tim Cook's Duke Commencement Speech Emphasizes Tech Privacy）

库克毕业演讲：致敬乔布斯，暗批脸书 （来源：网易科技频道）

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月14日消息，苹果公司首席执行官蒂姆・库克（Tim Cook）于周日在杜克大学发表毕业典礼演讲，在那里他获得了MBA学位。他利用这个机会提醒全世界苹果对用户隐私的承诺――以及其他科技公司的隐私问题。

库克的演讲开头透露出了硅谷的优越感。“在技术的帮助下，”库克说，“每个人都有自己的工具、潜力和能力去建立一个更美好的世界。因此，对于人们的生活来说，这是最好的时代。”库克还向苹果的历史和创始人史蒂夫・乔布斯（Steve Jobs）致敬，敦促学生们“敢于不同凡想”。

库克还试图将苹果与近年来玷污科技乐观主义的乌云隔绝开来。“我们拒绝这样的借口，即最大限度地利用科技手段就是要牺牲你的隐私权。所以我们选择了一条不同的道路，即尽可能少地收集你的数据，同时给予我们所保管的数据关切和尊重。因为我们知道它是属于你的。”

这显然是在暗讽Facebook。这家社交媒体巨头最近爆出大规模数据泄露丑闻，引发轩然大波。该事件似乎终于唤醒了公众对社交媒体风险的认识：社交媒体不仅会危及个人隐私，还会危及公共讨论。库克最近一直在批评Facebook，同时强调苹果多年来一直高度重视隐私问题。2010年，乔布斯也抨击过谷歌的数据收集行为――硅谷著名风投公司Andreessen Horowitz的合伙人本尼迪克特・埃文斯(Benedict Evans)预计，库克和苹果将会继续这么做。

然而，不要把库克的话当成纯粹的利他主义。苹果在业务模式上与Facebook有着本质上的不同，它是通过销售高端硬件来获取利润，而不是在开放网络上出售广告。更直接的对比对象可能是亚马逊，它销售的Fire平板电脑价格不到苹果iPad的一半，部分因为许多版本的Fire都是通过投放定向广告来补贴的。从这个角度来看，苹果对隐私的重视预示着一个未来：一些人有经济能力避开数字追踪，而另一些人则不能。

库克在周日早上含蓄地承认了一个更广泛的社会背景：不平等的加剧可能导致那种未来。“你们所接受的世界一流的教育……给了你们很少人才有的机会。你们有独特的资质以及责任去建立一条更好的前进道路。这不会是易事。这将需要很大的勇气。但这份勇气将不仅帮助你充实生活，还将让你能够改变他人的生活。”

这番话显然是想要鼓舞人心――然而，科技领袖们试图改变其他人的生活的想法，现在可能不再像过去那么打动人心了。（乐邦）

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