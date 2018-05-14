特斯拉在上海成立独资公司:注册资本1亿元 要造车?,特斯拉 上海 电动汽车 汽车
科技传媒网讯 网易科技新闻5月14日消息，传闻已久的特斯拉落户中国似乎已经确定。来自工商信息显示，特斯拉在上海成立了特斯拉（上海）有限公司，特斯拉汽车香港有限公司100%持股。
信息显示，2018年5月10日特斯拉（上海）有限公司成立，注册资本10000万人民币，注册地址浦东新区，主要从事电动汽车以及零部件、电池、储能设备、光伏产品领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，以及上述同类商品的批发、佣金代理以及进出口业务，提供相关配套服务，电动汽车展示以及产品推广。
该注册公司为特斯拉汽车香港有限公司100%持股。（崔玉贤）
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