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特斯拉在上海成立独资公司:注册资本1亿元 要造车?

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-05-14 19:00

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特斯拉在上海成立独资公司:注册资本1亿元 要造车?


科技传媒网讯 网易科技新闻5月14日消息，传闻已久的特斯拉落户中国似乎已经确定。来自工商信息显示，特斯拉在上海成立了特斯拉（上海）有限公司，特斯拉汽车香港有限公司100%持股。

信息显示，2018年5月10日特斯拉（上海）有限公司成立，注册资本10000万人民币，注册地址浦东新区，主要从事电动汽车以及零部件、电池、储能设备、光伏产品领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，以及上述同类商品的批发、佣金代理以及进出口业务，提供相关配套服务，电动汽车展示以及产品推广。

该注册公司为特斯拉汽车香港有限公司100%持股。（崔玉贤）

特斯拉在上海成立独资公司:注册资本1亿元 要造车?

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214570-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:上海汽车电动汽车特斯拉

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