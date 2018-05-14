到2030年白银价格将跌至13.42美元/盎司

全球白银需求量从2016年的57．68亿盎司增长4％至去年的59．9亿盎司，主要原因是光伏行业需求攀升。大多数制造商采用需要导电银浆的太阳能电池架构，使得白银的商

全球白银需求量从2016年的57．68亿盎司增长4％至去年的59．9亿盎司，主要原因是光伏行业需求攀升。大多数制造商采用需要导电银浆的太阳能电池架构，使得白银的商品价格成为光伏制造中的紧迫问题。

根据世界银行的报告，白银价格从2016年的18．23美元／盎司的高位一直稳步下降，2016年相比2015年的16．06美元／盎司出现大幅增长。虽然2017年第一季度价格再次上涨至17．49美元／盎司，但已经恢复到持续下降的趋势。2017年第四季度价格保持在16．69美元／盎司，并且2018年3月进一步下跌至16．47美元／盎司。白银的短期价格预测为2019年底达到16．91美元／盎司。



到2030年的长期预测显示白银商品价格大幅下跌，此后达到13．42美元／盎司。但是，直到2021年，白银价格不会有较大幅度的变化。虽然2021年的价格为16．45美元／盎司，但此后白银价格下跌幅度更大，预计2025年达15．04美元／盎司。

值得注意的是，这份报告区分了票面和恒定美元会计格式。后者用于呈现本报告中的数字，并将2010年的美元价值作为基准。

尽管墨西哥仍然是全球第一大白银生产国，2017年的产量为5397吨，但中国很快以超过6000吨的产量赶超。在过去的几年中，中国和美国一直是白银最大的消费国，年复一年地处于领先地位。

尽管光伏和电子行业需求持续强劲，但投资者对美国和中国之间潜在的贸易争端保持警惕，从而进一步降低了商品价格。需要减少白银数量的改善生产方法或设法将金属全部置换的新技术对商品价格产生了进一步的下行影响。为支持这一说法，指示性黄金与白银的价格比从30年平均值67上升至80，表示市场出现了相当大的动荡。

世界银行在报告中强调，受到美元汇率变动或地缘政治变化的影响，因此很难对太阳能行业作出明确预测。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214576-1.html

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